¡ÖÎòÂåºÇ¹â¤ÎPG¤Î1¿Í¡×¡Ä¥é¥¹¤¬NBA»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î¡ÈÎò»ËÅª¤Ê¡É¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®
¡¡12·î31Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö30Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤ò132－121¤Ç²¼¤·¡¢2Ï¢¾¡¤Ç2024Ç¯¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹6°Ì¤Î18¾¡13ÇÔ¤È¤·¤¿¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬º£¥·ー¥º¥ó¥êー¥°ºÇÂ¿13ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¡Ê36ÆÀÅÀ22¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤Ë4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤¬21ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¤¬20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬20ÆÀÅÀ2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¡¢4Áª¼ê¤¬20ÆÀÅÀÄ¶¤¨¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬Ìó33Ê¬¥×¥ìー¤·¡¢16ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10¥¢¥·¥¹¥È¤Çº£¥·ー¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤Ë4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÎÂç³èÌö¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¡¢ÎòÂåºÇ¹â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡ÊPG¡Ë¤Î1¿Í¡£¤½¤ì¤Ë»ä¤¬´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬ËèÆü¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥¨¥´¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥íー¥óHC¡Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ë¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬ー¥É¤ò¤½¤¦¾Î»¿¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥×¥ìー¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¤³¤ÎÆü¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨100.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê7¡¿7¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨100.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê2¡¿2¡Ë¤Î¡È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥²ー¥à¡É¤Ë0¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯ÌÜ¤ÎÃË¤¬¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£
¡¡¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1977－78¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤È¤·¤ÆÅý·×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢1»î¹ç¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë¤È¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò¥Îー¥ß¥¹¤Ç·è¤áÀÚ¤ê¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ê¤·¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¥è¥¥Ã¥Á¡¢¥É¥Þ¥ó¥¿¥¹¡¦¥µ¥Ü¥Ë¥¹¡Ê¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Î¤ß¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¤¿10»î¹ç¤Ç8¾¡2ÇÔ¡¢30Ê¬°Ê¾å¥×¥ìー¤·¤¿11»î¹ç¤Ç9¾¡2ÇÔ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥è¥¥Ã¥Á¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢1·î2Æü¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹Àï¤Ç2025Ç¯¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡ª