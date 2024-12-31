2024Ç¯¤ÎApple¤Þ¤È¤á¡£º£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é¡Ö¼¡¤ÎiPhone¡×¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡ª
2024Ç¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏiPhone 16¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿·À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖApple Intelligence¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎAppleÀ½ÉÊ¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ëÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¡ÖApple Intelligence¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð2024Ç¯¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼þ°Ï¤Ï¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£
iPhone¤ËMac¤Ê¤É¡¢¼çÍ×À½ÉÊ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥ëÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖApple Intelligence¡×¤¬6·î¤ËÃÂÀ¸¡£Äó¶¡³«»Ï¤Ï10·î28Æü¤«¤é¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«±Ñ¸ì¤Î¤ß¡×¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎOS¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈSiri¤Î¸À¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ç¤â»î¤»¤Þ¤¹¡£
Apple Intelligence¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯É½»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Í½¹ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¼¡¡¹¤È¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
Apple Intelligence¤¬ÆÏ¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤·¤¿¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤òÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¶½ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç±Ñ¸ì¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÊØÍø¤Ë´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¡£¸À¸ì´Ä¶¤ò±Ñ¸ì¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿ÀÅ»ß²è¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ºï½ü¤·¤¿¤¤Èï¼ÌÂÎ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾Ãµî¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÖPixel¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦»÷¤¿µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Êý»î¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡¢Apple Intelligence¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤ÎÊý¤¬¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾Ã¤·Êý¤¬¼«Á³¤Ç¾å¼ê¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï12·î11Æü¤Ë³Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎOS¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Siri¤ËChatGPT¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤ê¡¢AI¤Ç²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ëImage Playground¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£OS¤ÎÀßÄê¤«¤éChatGPTÏ¢·È¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Siri¤ËÊ¹¤¤¤¿¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¼ÁÌä¤ò¡¢Âå¤ï¤ê¤ËChatGPT¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢Siri¤ËChatGPT¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊØÍø¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Image Playground¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆiOS¤ämacOS¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÍÊª¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Ç¤°Õ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈApple Intelligence¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿²èÁü¤òÁÇÂ®¤¯À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
Image Playground¤Ï»î¤¹¤È³Ú¤·¤µ¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÁü¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿iPhone 16¡£¼¡¤ÏÂÔË¾¤Î¡Ö¿·SE¡×¤«¡©
2024Ç¯¤Ë¤ÏiPhone 16¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î4¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤ÎiPhone 16 Pro¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖiPhone»Ë¾åºÇÂç¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£iPhone 16 Pro¤¬6.3¥¤¥ó¥Á¡¢iPhone 16 Pro Max¤¬6.9¥¤¥ó¥Á¡£ËÜÂÎ¤Î¸ü¤µ¥µ¥¤¥º¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¥¿¥Æ¡¦¥è¥³¤ÎÂç¤¤µ¤È¼ÁÎÌ¤ò¡È¾¯¤·¤À¤±¥¢¥Ã¥×¡É¤·¤¿ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 16¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Apple IntelligenceÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£iPhone 16¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÇØÌÌ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥ºÇÛÃÖ¤¬iPhone 12¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤Ë°ìÄ¾Àþ¤ËÌá¤ê¡¢Apple Vision ProÍÑ¤Î¶õ´Ö¼Ì¿¿¤ä¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ª¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÍÍ¡¹¤ÊÀßÄêÊÑ¹¹¤ÎÁàºî¤¬ÁÇÂ®¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£iPhone¤Î²èÌÌ¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤¬µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤ËiPhone¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤iPhone¤ÎÏÃÂê¤Ï¤º¤Ð¤ê¡Ö¼¡¤ÎiPhone SE¡×¤Ç¤¹¡£¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥Ã¥×¤¬ºÜ¤Ã¤ÆApple IntelligenceÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï6¥¤¥ó¥ÁÂæ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Touch ID¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤¬¾Ê¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¡¤ÎiPhone SE¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë5G¥â¥Ç¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¥¯¥¢¥ë¥³¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë5G¥â¥Ç¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄÌ¿®¤ÎÂ®ÅÙ¤ä°ÂÄê´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
iPhone 16¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿iPhone 15¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¼¡À¤Âå¤ÎiPhone SE¤Ï¸½¹ÔÂè3À¤Âå¤ÎiPhone SE¤Î²Á³Ê¡Ê6Ëü2800±ß¡¢ÀÇ¹þ/64GB¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â7¡Á8Ëü±ßÂæ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐiPhone¤ÈApple Intelligence¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ³ÈÂç¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AIÂÐ±þ¤ÎiPad¤¬½¼¼Â
iPad¤ÏºÇ¾å°Ì¤ÎPro¡¢¹âµ¡Ç½¤ÊAir¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êmini¤Î¿·À½ÉÊ¤¬2024Ç¯¤Ë½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£iPad Air¤Ë¤Ï½é¤ÎÂç·¿13¥¤¥ó¥Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¡£A17 Pro¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ëiPad mini¤âApple IntelligenceÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
iPad¤ÎÀìÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¤¡ÖApple Pencil Pro¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎiPad¤Ï¤¹¤Ù¤ÆApple Pencil Pro¤È¡¢USB-C¤ÎApple Pencil¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£Apple Pencil Pro¤ÏËÜÂÎ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÆâÂ¢¤¹¤ë²Õ½ê¤ò¶¯¤á¤Ë»Ø¤Ç²¡¤¹¡Ö¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¡×¤È¡¢ËÜÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤ËÂÐ±þ¡£¿¨´¶¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆâÂ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Áàºî¤â³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Apple Pencil Pro¤Î½êºß¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢iPad¤Þ¤¿¤ÏiPhone¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éÃµº÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÈÌµ°õ¡É¤ÎiPad¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Apple IntelligenceÂÐ±þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡É11À¤Âå¡É¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£iPad¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Õ¤Ê¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ËÉÁ¤ÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ï¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¡ÈiPadÀìÍÑ¡É¤ÎApple Intelligence¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤µ¡Ç½¤³¤½¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ÊÌµ°õiPad¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹¤¯Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Apple M4¥Á¥Ã¥×¤¬³ÈÂç¡£MacBook Air¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2024Ç¯¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤¹¤ëApple¥·¥ê¥³¥ó¤ÎºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÖApple M4¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅëºÜ¤¹¤ëiPad Pro¤ÈMac¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Mac¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖMac mini¡×¤È¡¢°ìÂÎ·¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖiMac¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾å°Ì¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖMacBook Pro¡×¤¬M4¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Apple IntelligenceÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
Mac¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏmacOS 15.1°Ê¾å¡¢Apple M1°Ê¹ß¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Apple Intelligence¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿MacBook Air¤Ç¤âOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤è¤ê¤âÈæ³ÓÅªÉßµï¤¬Äã¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëSiri¤ä¡¢¥á¡¼¥ë¤ËWord¤Ê¤É¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÀ®¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖºîÊ¸¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍèÇ¯¤Î4·î°Ê¹ß¤ËApple Intelligence¤ÈMac¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢M4¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ëMacBook Air¤¬½çÅö¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¤ÎM4 Pro¥Á¥Ã¥×¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ö¤Û¤ÜPro¤ÊMacBook Air¡×¤â¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±MacBook¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Apple Watch¡£¤³¤Á¤é¤â¼¡¤ÏÂÔË¾¤Î¡Ö¿·SE¡×¤«¡©
2024Ç¯¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Apple Watch¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖApple Watch Series 10¡×¤ÏËÜÂÎ¤¬°ìÃÊ¤ÈÇö¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÁõÃå¤·¤ÆÌ²¤ë¤À¤±¤Ç¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤Î¾É¾õ¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬Series 10¤ÈUltra 2¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎwatchOS 11¤Ë¡ÖËÝÌõ¡×¥¢¥×¥ê¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Apple Watch¤¬¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡È¥Ý¥±¥Ã¥ÈËÝÌõµ¡¡É¤Î¤è¤¦¤ËÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÏÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëApple Watch SE¤Î¿·À½ÉÊ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ËSeries 10¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Apple Watch¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎãþÂÎ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤¤¤Þ¡¢À½ÉÊ¤ÎãþÂÎ¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤òÅ°Äìºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Ã±½ã¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿Apple Watch¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð100¡óÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ëÆÈ¼«³«È¯¤Î¹âµ¡Ç½¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢Apple Watch¤Î¡ÖÈ¯Çä¤«¤é10Ç¯¡×¤ò²Ú¡¹¤·¤¯½Ë¤¦³×¿·Åª¤ÊSE¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤«
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë2024Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¡È¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÖApple Vision Pro¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï6·î¤«¤é¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤¬59Ëü±ß¡Á¤È¤¤¤¦¹â²Á¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇäÂæ¿ôÅª¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢É®¼Ô¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤·¤¿visionOS¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤ß¤Ê¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Apple Vision Pro¤¬ÉÛÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¼ê¤ÈÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë»Â¿·¤ÊË×Æþ·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤³¤ì¤«¤é½ÐÂ·¤¦¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏApple Vision Pro¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏApple Watch¤Î¤è¤¦¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·ò¹¯¤ò¸«¼é¤ê»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Apple Vision Pro¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤Î¤«ÈÝ¤«¤òÀµÞ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤¹¤ëHomePod¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁêÅö³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¥¢¥Ã¥×¥ëÆÈ¼«³«È¯¤Î5G¥â¥Ç¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö¾ï»þ¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¤ÊMacBook¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÊý¤¬¾¡¤Á¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê²èÁü¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡Û