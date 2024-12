¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÎÁÍý¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤Ç¡ª ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê¥«¥ì¡¼¡õ¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¤Î¿·Å¹4¸®

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2024年12月は、一年の締めくくりに相応しい、バラエティ豊かな4店をご紹介。

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2024年12月を振り返る

2024年も沢山のお店をご紹介した本連載。今年も1,000食以上のカレーを食べた中から特に注目すべきと感じたお店をまとめてきたわけですが、12月も世界各国のさまざまなカレーとスパイス料理を取り上げました。

ミャンマー料理のダンパウとヒンスリランカ料理のワンプレートライス&カレーとカダラネパール料理のダルバートとモモ日本で独自に進化したスパイスカレー式カツカレーとスパイスラーメン

さまざまな国のスパイス料理をカレーという共通項でまとめることができ、その種類、幅がとても広いのは世界各国見ても日本くらいのものではないかと感じます。

そして第4週のお店は京都駅にできたお店であり、日本流のスパイス料理の一つの完成形を見せてくれているグループによる新店舗。世界へ日本のスパイス料理の進化と文化を知らしめてくれるお店になりそうだと期待しています。2025年もさまざまなカレー、スパイス料理をご紹介していきたいと思っております。

というわけで2024年の締めくくり、どうぞご覧ください。気になったお店はBM(ブックマーク)してくださいね!

【第1週のカレーとスパイス】ミャンマー風ビリヤニ「ダンパウ」ってどんな味? 高田馬場にミャンマー料理の新店が誕生「SHWE BABA(シュエ ババ)」

2024年9月9日にオープンした「SHWE BABA」

ミャンマー料理の聖地としてマニアに知られる高田馬場に、また新たなミャンマー料理店が誕生しました。早稲田通り沿いの、元々はベトナム料理店があった場所に、2024年9月9日にオープンした「SHWE BABA」です。

華やかな雰囲気の入り口

店内外は華やかな装飾。白を基調とした明るい雰囲気は前店舗同様で、高田馬場に数多あるミャンマー料理店の中でも広い方と言えるでしょう。

店内の様子

異国情緒を楽しめる

メニューはミャンマー語と英語表記で日本語表記はなく、メニューに表示されているのは税別価格なので注意が必要ですが、店員さんは日本語も通じる方が昼も夜もいる様子。わからないことがあったら直接話しかけましょう。

メニュー表はミャンマー語と英語オンリー

初回は夜に行き「ダンパウ」1,320円と「ラペットゥ」880円を注文。ダンパウはBiryaniとメニューにありますがこれはインドのビリヤニではなく、オーセンティックなミャンマーのダンパウです。また、ラペットゥはLa Phat Saladと表記されていてミャンマー料理の知識がないとわかりにくいですが、こちらはミャンマー料理店ではお馴染みのお茶っ葉のサラダになります。どちらも「ダンパウとラペットゥ」とオーダーしたらすんなり通りました。

「ラペットゥ」

ラペットゥはナッツや干しエビのサクサクした食感で、ニンニクのパンチもきいたスパイシーな仕上がり。サラダではあるのですがお酒との相性の良い料理です。

「ダンパウ」

ダンパウはスパイスで炊いたご飯の上にカレー味で煮込んだチキンレッグがドーンとのる豪華な料理。ミャンマーでも祝祭の際に食べるご馳走と言われています。スパイスを使用していますが辛さは控えめ。

マイルドなスパイス感なので辛いものが苦手な人にも挑戦しやすい味

ミャンマー料理は辛さよりもコクやうまみの方が印象深いものが多く、ダンパウもまさにそれなので辛いものが苦手な方にもおすすめできます。

「マトンカレー」

また後日、ランチタイムに「マトンカレー」1,100円をいただきました。ミャンマーの言葉で表すならセッターヒンやセイッターヒンなどと呼ばれる料理です。「ヒン」とは元々「煮込み」とか「おかず」という意味もあるようですが、ミャンマー料理店に行ってヒンと書いたものがあれば、それは概ねカレー的な料理であると考えて良いでしょう。

軟らかめに炊いたご飯がほっこりする味わい

軟らかめに煮込んだ羊肉の存在感しっかりでまさにミャンマースタイルのカレー。ご飯の水分量が多めかなとも思いましたが、それはそれで幼少期に田舎の祖母の家で食べた軟らかめのご飯を思い出し、それが良い意味で田舎料理的な雰囲気を感じさせるものが多いミャンマー料理らしいなとも感じました。

ちなみにダンパウの米の水分量は適切だったので硬めのご飯じゃないと気が済まないという方はダンパウがおすすめ。マトンカレー自体は王道のおいしさだったのでカレーをメインで楽しみたい方は各種カレーも良いかと思います。

高田馬場のミャンマー料理店は隠れ家的に存在するお店も少なくない中でこちらはわかりやすい場所であり、店内もくつろげる空間となっていました。

【第2週のカレーとスパイス】遂に東京進出! 南林間の百名店「シナモンガーデン」が四谷に新店をオープン「シナモンガーデン RICE&CURRY 四ツ谷店」

神奈川・南林間駅の近くで人気となり「食べログ アジア・エスニック EAST 百名店」に3年連続で選出された「シナモンガーデン」。より都心からのアクセスの良い関内のお店も人気となっていますが、2024年9月24日に「シナモンガーデン RICE&CURRY 四ツ谷店」をオープンさせました。遂に都内進出です。

9月24日、四ツ谷にオープン

店名に「RICE&CURRY」とあるようにスリランカスタイルの副菜がたっぷりのったワンプレートのライス&カリーがメインですが、夜はおつまみメニューの用意もあり、さまざまな楽しみ方ができるお店となっています。

「スリ〜カレーのごほうびプレート」

看板メニューは「スリ〜カレーのごほうびプレート」1,612円。チキンカレーとパリップ(スリランカの豆カレー)に日替わりカレーが付き、さまざまな副菜とご飯の上にカトレットものる豪華版。

副菜たっぷり

スモーキーで程よくスパイシーなチキンカレーに濃厚でマイルドなパリップの相性が良く、日替わりは海老カレーだったのですがこちらも海老ならではのうまみがしっかりとグレイビーに行きわたっていてどのカレーもおいしく、副菜と混ぜてさらにおいしくなるスリランカ料理の醍醐味を味わえるワンプレート。

カトレット

カトレットはスリランカの鯖コロッケ。これも満足度をさらに高めてくれるアイテムです。

「カダラ」をつまみに「ダブルアラック」の「ソーダ割り」で乾杯!

夜はお酒とおつまみを頼むと〆カレーも注文可能(〆カレー単体では注文不可)。「カダラ」715円をつまみに「ダブルアラック」680円の「ソーダ割り」100円を注文。

カダラとはひよこ豆のことですが、そのひよこ豆と赤玉ねぎに桜海老を合わせた冷製のおつまみ。スリランカのココナッツの蒸留酒アラックとの相性も申し分無しです。

「〆のミニカレープレート」

「〆のミニカレープレート」1,050円は通常のワンプレートと比べてカレーもご飯も少なめですが副菜ものるのでかなりお得。

「ワタラッパン」

デザートに「ワタラッパン」425円も。スリランカのココナッツプリンとも呼ばれるものですが、スパイシーなものを食べた後の甘いデザートは格別です。

ワイルドさもありながら上品にまとまっているのは、まさにシナモンガーデンらしさ。ポップで明るい雰囲気で女性客が多いのも素晴らしいと感じました。スリランカ料理はアーユルヴェーダとのつながりもあり、ヘルシーで野菜も多くとれますからもっと女性にも注目されるべきだと常々考えているのですが、こちらのお店は既に気づかれつつあるということ。

店内は1人でも入りやすい気さくな雰囲気

四ツ谷駅前から続く「しんみち通り」という飲み屋通りにあるという場所柄も考えて飲み利用もできますし、お酒を飲まずともヘルシーなライス&カレーとおやつを楽しむも良し。1人でも2人でもグループでも、さまざまなニーズに対応可能な期待の新スリランカ料理店。現金精算不可ですのでそこだけ気をつけて、あとはそれぞれの楽しみ方で利用したいお店です。

【第3週のカレーとスパイス】在日ネパール人の間で超話題! ネパール料理激戦区・新大久保に最注目レストランが誕生「バンブー チェ」

リトルカトマンドゥとも呼ばれ、日本一のネパール料理激戦区である新大久保駅周辺のエリアにおいて、今年最注目の新店舗といえば2024年10月22日にオープンした「バンブー チェ」ではないでしょうか。

お店があるのはビルの2階

週末の夜ともなるとネパール人で溢れかえるほどの人気。かなり広いお店なのですが、予約が無いと入れないこともあるそうです。

店内は満席の盛況ぶり!

知らずに行ってみたら満席で諦めようと思ったのですが、知人のネパール人が来ていて席を空けてくれました。その知人によれば「ここは今日本に住んでいるネパール人の間でも一番話題になっているお店」とのこと。そんなこともあってか、数十名のネパール人客に囲まれていただく本格ネパール料理は異国情緒を全身で感じることができるものでした。

「サマエバジセット」

「サマエバジセット」1,500円は軽食おつまみセット。マトンチョイラ(焼いたマトンのスパイスマリネ)が程良い辛さと食感でレベルが高いです。真ん中にはチウラ(ネパールの干し米)が盛り付けられていますが、これには「アルタマ」500円が良く合います。アルタマとは発酵筍のスープカレー的な料理。

「アルタマ」

チウラはそのままポリポリと食べてもおいしいのですが、アルタマをかけてしばらく置きながらまわりのおかずを食べ、しんなりしたところで一緒に食べるのが僕は好きです。

「スチームモモ」

「スチームモモ」599円も定番のネパール料理ですが、添えられたソースはゴルベラコアチャール(ネパールのトマトソース)のみならず辣油的な唐辛子オイルもあしらわれ、それが個性となっていてよりおいしさが増しました。

後日改めてランチに訪問。ランチはすぐ近くに見える山手線を眺めながら、ゆったりとした時間が過ごせます。

「バンブースペシャルセット」(ライス)

看板メニューの「バンブースペシャルセット」はライスにすると1,300円、ディド(ネパールのそばがき)を選ぶと1,500円なのですが今回はライスで、選べるカレーはチキンとマトンにしました。ダルとご飯とアチャールもおかわり可能とのこと。

ダル

いわゆるダルバートなのですがこのダルが実においしい。ジンブー(ヒマラヤの葉ニンニクとも呼ばれるハーブ)やクミンが利いていて滋味深く、やさしいテイストでありながらしっかりと印象に残る味。

チキンカレーやマトンカレーはオーセンティックなネパールのククラコマスでありカシコマス。チキンは骨付き、マトンは皮付きでワイルドなおいしさです。

ダルとご飯とアチャールはおかわりOK

副菜もそれぞれおいしく、器も他ではなかなか見られない個性あるもので見栄えも良し。近隣の他のネパール料理店と比べると価格は少し高めですが、それにも納得の満足感を得られます。

夜メニューには日本ではなかなか食べられないサプミチャ(水牛の骨髄胃袋包み揚げ)などもあり気になりましたが売切で食べることができず。これまた日を改めて行かねばなりません。

在日ネパール人の間で話題となるだけあってレベルが高くディープで正統派のネパール料理を楽しめる新店舗です。

こんなお店が誕生するのもここが日本のカトマンドゥと呼ばれる場所だからこそですね。

【第4週のカレーとスパイス】京都駅直結! 京都の百名店が新たに手がける、スパイスラーメンとカツカレーがメインの新店「SPICE TRY」

「ビリヤニ専門店 INDIA GATE」としてスタートし、京都らしく和の要素を取り入れたカレーの「SPICE GATE」を続いて出店し、それぞれ「食べログ アジア・エスニック WEST 百名店」「食べログ カレー WEST 百名店」に選出されている京都を代表する新進気鋭のスパイス料理グループが、京都駅直結の近鉄名店街みやこみちに「SPICE TRY」という新店をスタートさせました(2024年10月にプレオープン、店舗工事の関係もあって2025年2月に正式オープン予定で営業中)。今度のお店はスパイスラーメンとカツカレーをメインとしたお店です。

現在プレオープン中の「SPICE TRY」

元々スパイスラーメンの構想があった中で近鉄から出店オファーがあり、それに乗る形で開店したそうですが、海外でも注目されているカツカレーも看板メニューであるのが重要です。昨今海外で人気となっているカツカレーは昔ながらの日本スタイルのカレーのカツカレーが多いのですが、京都という日本を代表する観光地の玄関口で新しいスタイルのカツカレーを提供するというのは、世界へ日本のカレー文化の深さを知らしめることができるのではないかと思います。

スタイリッシュな雰囲気の店内

こちらのお店もSPICE GATE同様朝から営業しており、朝メニューと昼以降のメニューが違うのですが(7:30〜10:30が朝メニューでそれ以降は通常メニュー)、今回は通常メニューから、お店の看板メニューをどちらもいただける「スパイスラーメン+ミニカツカレー」2,000円に「ヤゲン軟骨のアチャール」300円を追加して注文しました。

「スパイスラーメン+ミニカツカレー」と「ヤゲン軟骨のアチャール」

スパイスラーメンはガラムマサラや花椒に自家製の辣油と、しっかりしたスパイス感。辛さを0から3まで選べるのですが、0でも花椒の痺れがあって辛いものが苦手な方は辛いと感じるかもしれません。日常的に辛いものを食べ慣れている僕でも1で程よいと思える辛さと痺れです。

スパイスラーメンは、0から3までの辛さをセレクトできる

辛いだけではなくトマトやレモンの酸味と辣油には黒酢やチャツネなどもミックスしてあり、さらには隠し味に東南アジアの発酵調味料であるガピも使用。それらによる多層的な酸味が印象的で、これが非常においしいのです。

京都の人気製麺所「麺屋 棣鄂」の麺がスパイスの利いたスープに絡んで美味!

麺は京都で人気の製麺所「麺屋 棣鄂(ていがく)」の麺を使用。鶏と豚のスープに鰹だしも加えたスパイススープは辛さ増しにしてもその辛さは残らずスッと引くのが心地よいです。

ミニカツカレーに使用するライスはバスマティ

ミニカツカレーのカツは通常の半分、ライスは90gでバスマティライスなのでペロッといけてしまう量。カツは粗めのパン粉を使用したサクサクの衣。カレーはフルーティーさとスパイシーさの見事な止揚。「フルーツと野菜でソースを作るイメージで仕上げたんです」とオーナーシェフが語ってくれました。

場所柄スパイス料理に慣れていない一般層も多く、そんな方には京風チキンカレーがおすすめ。スパイスラーメンもカツカレーも良い意味でクセがあるわけですが、それこそがスパイス料理の醍醐味なのでスパイス好きならこのスパイスラーメンとカツカレーはわざわざ食べに行く価値が大いにあります。

ヤゲン軟骨のアチャールはトッピングにも、おつまみにも最適

今後は夜のおつまみも展開してスパイス飲みで利用できるようにしたいとのこと。トッピングしたヤゲン軟骨のアチャールも確かにお酒のアテとなりそうなおいしさで、今後の展開もさらに楽しみです。

テーブル席もあるのでグループでの利用も◎

「INDIA GATE」「SPICE GATE」に続き、「SPICE TRY」で「食べログ ラーメン WEST 百名店」に選出されたら三冠王です。その可能性も大いにあると期待が膨らむ新店。カレー好き、ラーメン好きはもちろん、ジャンル問わずおいしいもの好きな方は要チェックのお店ですよ。

※価格はすべて税込

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

