¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¸åÀÊ¤Ë¥È¥Ã¥×½÷Í¥¢ª£²¥·¥ç±Ç¤ê¤Þ¤¯¤ê¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ°Î¤¤¡×¡Ö¶»Ç®¡×¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È£³ºî¤¬
¡¡£Ô£Â£Ó¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¤ä¡¢³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢¿åÃ«È»¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¡¢£±£°£µ¿Í¤¬½Ð±é¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï£³¿Í¡ß£µÎó¤ÎÀÊ¤¬£´¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£
¡¡Ãæ±ûº¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇÁ°Îó¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÎëÌÚµþ¹á¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¤Î±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¥Á¡¼¥à¤¬ºÂ¤ê¡¢¤½¤Î£²ÎóÌÜ¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤Î¿·½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¥Á¡¼¥à¤¬ºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬±Ç¤ë¤È¡¢¸åÀÊ¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤â±Ç¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤Æ¶»Ç®¡×¡Ö½Ä¤ËÊÂ¤Ð¤»¤ÆÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤È¾¾¤¿¤«»ÒÆ±»þ±Ç¤·¤Ï£È£Å£Ò£Ï¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö°ì½ï¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¡×¡ÖÁ°¸å¤Ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÎÉ¤¤¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î·ã¥¢¥Ä¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£