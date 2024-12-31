¡ÖÆù¥Õ¥§¥¹¡×º£Ç¯¤â¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤Ø¡ª ¡È¥¹¥Æ¡¼¥²¦·èÄêÀï¡É¤ä¡È¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡É¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆùÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëGW¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÆù¥Õ¥§¥¹ 2025 TOKYO ¥¹¥Æ¡¼¥²¦·èÄêÀï¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ìÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©Íß¤½¤½¤é¤ì¤ë¡¼¡ª¡¡¼ïÎàËÉÙ¤ÊÆùÎÁÍý¤¬½¸·ë
¢£¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ³¡¹Å¸³«
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆù¥Õ¥§¥¹ 2025 TOKYO ¥¹¥Æ¡¼¥²¦·èÄêÀï¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÈÆù¡É¤òÌ£¤ï¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¡¼¥É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÌ¾ÆùÎÁÍýÅ¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¤ÇÏÓ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥²¦·èÄêÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æù¼Á¡¢¥½¡¼¥¹¡¢¾Æ¤²Ã¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤Ëµæ¶Ë¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥²¦¡×¤¬¥²¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯16»þ00Ê¬¤«¤é¤Ï¶ËÈë¤Î¡ÖÎ¢¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»þ´Ö¸ÂÄê¤ÎÎý¤êÊâ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤äDJ¥·¥ç¡¼¡¢Ê¿Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤äÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡£2024Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¿Í¹©¼Ç¤Î¡È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡É¤ä¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÆù¥Õ¥§¥¹¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ÈÆùµå¥é¥ó¥É¡É¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©Íß¤½¤½¤é¤ì¤ë¡¼¡ª¡¡¼ïÎàËÉÙ¤ÊÆùÎÁÍý¤¬½¸·ë
¢£¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ³¡¹Å¸³«
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆù¥Õ¥§¥¹ 2025 TOKYO ¥¹¥Æ¡¼¥²¦·èÄêÀï¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÈÆù¡É¤òÌ£¤ï¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¡¼¥É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯16»þ00Ê¬¤«¤é¤Ï¶ËÈë¤Î¡ÖÎ¢¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»þ´Ö¸ÂÄê¤ÎÎý¤êÊâ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤äDJ¥·¥ç¡¼¡¢Ê¿Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤äÀßÈ÷¤â½¼¼Â¡£2024Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¿Í¹©¼Ç¤Î¡È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ê¥¢¡É¤ä¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÆù¥Õ¥§¥¹¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡ÈÆùµå¥é¥ó¥É¡É¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£