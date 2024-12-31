»ÔÀî¿·Ç·½õ 11ºÐ¡¡¡È¾®³ØÀ¸¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡É¡¡Ô¥½½Ïº¡¢¤Ü¤¿¤ó¤È¤È¤â¤Ë2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡¦»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦¿·Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£3¿Í¤¬½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤ä³Ø¹»À¸³è¤Ê¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ö¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Î1Ç¯¡×¡¡½¼¼Â¤ÎÃæ³ØÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡½¡½2024Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ê°Ê²¼¤Ü¤¿¤ó¡Ë¡§Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿4·î¤«¤éÍ§Ã£¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ç¤â¿·¤·¤¤Í§Ã£¤¬Áý¤¨¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¶á¤À¤È´üËö»î¸³¤¬¶á¤¯¤Æ¡Ä
»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê°Ê²¼Ô¥½½Ïº¡Ë¡§ÂçÊÑ¤À¤è¤Í¡£Ãæ³Ø¤°¤é¤¤¤ÎÃæ´Ö¡¦´üËö¤Ã¤Æ·ù¤À¤è¤Í¡£
¤Ü¤¿¤ó¡§¡ÊÍ§Ã£¤È¡Ë´üËö»î¸³¤ÎÏÃ¤È¤«¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Öº£»×¤¦¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ê¤È¡×¡¡2025Ç¯¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë
¡½¡½¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê°Ê²¼¿·Ç·½õ¡Ë¡§¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ê½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤Î¡ËÂçÀé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡£¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ËÍ½Äê¤è¤ê2Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤¬4Ç¯¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£2020Ç¯¤«¤éËÍ¤Ï¡Ê¶½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î»Ñ¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿·Ç·½õ¡§¤Þ¤¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»¤È¤«¤ÏËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡©
Ô¥½½Ïº¡§Ç¯Îð¤Î³ä¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤¬¹¬¤»¤È¤·¤Æ¤¯¤ß¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀÄ½Õ»þÂå¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤âÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¿·Ç·½õ¡§Ç¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÀº¿ÀÇ¯Îð¤Ï2ºÐ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¾®³ØÀ¸¤Î¡Ë6Ç¯´Ö¤âº£»×¤¦¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£5Ê¬Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ5Ê¬Á°¤Ëµ²±¤¬Á´ÉôÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡Ä
Ô¥½½Ïº¡§¡Ê¤¢¤Þ¤ê¤ÎÁá¸ý¤Ë»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤¹¡ËÌÌÇò¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¿·Ç·½õ¡§¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¡È¤Þ¤À4Ç¯À¸¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê2Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ë½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Öº£Ç¯¤ÏÉñÂæ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¡¡½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ
¡½¡½Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ô¥½½Ïº¡§º£Ç¯¤â¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤ÎÉñÂæ¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤È¼«Ê¬¤Î·Ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¿ÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Çº£Ç¯¤ÏÉñÂæ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢ÍèÇ¯¤âÉñÂæ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½1·î¤«¤é¤âÉñÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤ª·Î¸ÅÃæ¤Ç¤¹¤«¡©Ô¥½½Ïº¡§º£¤ÏÂæËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£1·î¤Ë¡ÊÉñÂæ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢2·î3·î¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢4·î¤â5·î¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢6·î¤â½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·7·î¤â½Ð¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤È¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍèÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯º£Ç¯¤Ï½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÈÂ²¤Î1Ç¯¤ËÌ©Ãå¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬ÊüÁ÷
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å3»þ¤«¤é»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î°ì²È¤Î1Ç¯¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ®ÅÄ²°¤Ë¡¢¤´¤¶¤ê¤Þ¤¹¤ë¡£¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ð¥êÅç¤Ç¤ÎµÙ²Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢½±Ì¾ÈäÏª¶½¹Ô¤Î·Î¸Å¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤ÉÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£