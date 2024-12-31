·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÂçÃ«¤Î¡ÈÅÅ·â·ëº§¡É»öÁ°¤ËÊó¹ð¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌÀ¤«¤¹
¡¡23Ç¯WBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤¬31Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡Ê17¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯Âç³èÌö¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î29ÆüÌ¤ÌÀ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¡Ë¤ËÂçÃ«¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢¡ÖæÆÊ¿¤«¤é¡Ø·ëº§¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËËÜÅö¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿·ª»³»á¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÇÅö»þ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È·ª»³»á¤Ï¡Ö¡ÊÂçÃ«¤«¤é¡ËÈ¯É½¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È·ëº§¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þËÍ¤ÏÊâ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢ÎÉ¤¤»þ¤ÏMVP³Í¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÏ¢Íí¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¤»þ¡¢¼ê½Ñ¤Î»þ¤È¤«¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµÞ¤ËÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö¡È·ëº§¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡È²¿¿Í¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤À¤±¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£