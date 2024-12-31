¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙ¤ß¤À¡×½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¬Ã¶Æá¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
½Ð»º¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡ÖÁá¤¯»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢½Ð»º¤ä°é»ù¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Íê¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔ°Â¤ÏÇÜÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿¥Þ¥Þ¤¬Ã¶Æá¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°éµÙ¤òµÙ¤ß¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÃ¶Æá¤Ï¡¢°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤³¤«¤ªµ¤³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â°éµÙ¤Ã¤Æ°é»ù¤ä²È»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ü´Ö¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ö¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÃ¶Æá¤Ï¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙ¤ß¤À¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¡¢Î¹¹Ô¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤È»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢°éµÙ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤ë´ü´Ö¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£½Ð»º¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ó¥·¥Ã¤ÈÃ¡¤Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£