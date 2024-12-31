¡ÚRIZIN¡Û¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÈÈ¿Â§²¦¡É¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¸íÇú¤Ë¼Õºá¤â»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡¡¡Ö¥Ø¥Óーµé¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
10ÅÙÌÜ¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖRIZIN DECADE¡ÊRIZIN.49¡¿Íë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ë¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«ÁÒÌ¤Íè·³¤ÈÊ¿ËÜÏ¡Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥íー¥º·³¤ÎÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè7»î¹ç¤Ç°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐÃÅ¡£
¸µK-1²¦¼ÔÂÐ·è¤Ç¥ì¥Õ¥§¥êー¤ËÂÇ·â¤òÅö¤Æ¡ÈÈ¿Â§µ»¡É¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥§¥êー¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀï¤¤¤Ç¤¹¡¢»î¹ç¤Ç¤¹¡£³ÊÆ®µ»¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Óーµé¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤Ë¥ì¥Õ¥§¥êー¤ò²¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¥ì¥Õ¥§¥êー¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤È¤È¤â¤Ë¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
È¿Â§¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥Ö¥íー¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀï¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È°¤Ó¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢3²ó¤Û¤É¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï£í¡Ö3²ó¡©¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤±¤í¤ê¡£
°ÂÊÝ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê°ÂÊÝ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡ËÀäÂÐ¼å¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤¦È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¿Â§¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤·¡¢°ÂÊÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊÛÌÀ¡£
ÂÐÀï¤·¤¿°ÂÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤ÏÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£