¡ÚRIZIN¡Û¡Ö¥Ò¥¶¤ÎÂÇÅÀ¹â¤¹¤®¤À¤í¡Ä¡Ä¡×BD½Ð¿È¤Îµð¿Í¡¦¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤¬Á¯Îõ¤ÎTKO¥Ç¥Ó¥åー¡¡Ê¿ËÜÏ¡¤â¡ÖºÍÇ½¤¹¤´¤¤¡¢¥Ø¥Óー¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¹Ô¤¤½¤¦¡×¤È·ã¾Þ
10ÅÙÌÜ¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖRIZIN DECADE¡ÊRIZIN.49¡¿Íë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ë¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£Âè2ÉôÂè2»î¹ç¤Ï¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤¬µ®¸¿À¤òÁê¼ê¤Ë1R3Ê¬22ÉÃTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¿ËÜ¡Ö¥Ø¥Óー¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¹Ô¤¤½¤¦¡×
¡ØBreaking Down¡Ù¤Î»ÉµÒ¡¦¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤¬Á¯Îõ¤ÎRIZIN¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤ÏRIZIN»Ë¾åºÇÄ¹¿È¤È¤Ê¤ë204¥»¥ó¥Á¤ò³è¤«¤·¡¢½øÈ×¤«¤éÂÇ·â¤Ç°µÅÝ¡£ÀÜ¶áÀï¤Ç¤Ï¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ò¥¶¤ò¥Ü¥Ç¥£¤Ø·«¤ê½Ð¤·¡¢µ®¸¿À¤Ï¤â¤íº¹¤·¤Ç²óÈò¤ò»î¤ß¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÎÏ¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ò¥¶¤ò´éÌÌ¤Ø¥Ò¥Ã¥È¡£¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ÊÄÉ·â¤Îº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Çµ®¸¿À¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿µ®¸¿À¤À¤¬¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³ー¥Êー¤Ø´ó¤ê¤«¤«¤ê²ñ¾ì¤âÁûÁ³¡£BD3ÀïÏ¢Â³3KO¤ÎÌÔ¼Ô¤¬¡¢Âç³¢Æü¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥Ùー¥ë¤òÃ¦¤¤¤À½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¤Î°µÅÝÅª¤Ê»î¹ç¤Ë¡Ö°ïºà¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ò¥¶¤ÎÂÇÅÀ¹â¤¹¤®¤À¤í¡Ä¡Ä¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Ê¿ËÜÏ¡¤â¡Ö¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°ºÍÇ½¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ø¥Óー¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¹Ô¤¤½¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢µ®¸¿À¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»¡¦¥¹¥À¥ê¥ª¹ä¤È¤ÎÂÐÀï¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¡ÖÃÏ²¼³ÊºÇ¶¯¤ÎÂçµð¿Í¡×¤ÎÆ°¸þ¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£