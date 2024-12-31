¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·ÂçÅì¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼ºÇÔ¡¡ÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤º94.£¹ ¥¥í
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡×¤ÎÂçÅìæÆÀ¸¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤òYouTube¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÂçÅì¤ÎÂÎ½Å¤Ï6·î26Æü»þÅÀ¤Ç95¡¦6¥¥í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÌÜÉ¸88¥¥í¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ½Å¸º¤Ë¶ìÀï¤Ä¤Å¤¡£7·î24Æü¤Ë¤Ï93¡¦6¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢90¥¥í¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç12·î¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤Ï¤»¤á¤Æ90¡¦5¥¥í¤Ë¡×¤ÈÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¤ß¤½¤«¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ÁêÊý¤ÎÅìÎÉ²ð¡Ê32¡ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÂ¬Äê¡×¤ÈÎ×¤ó¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï94¡¦9¥¥í¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þÅÀ¤«¤é¡¢µÕ¤Ë2¥¥íÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÅì¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¡£Åì¤Ï¤¢¤¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¡£¥¥â¤¹¤®¤ë¤ï¡ª¡×¡£
Åì¤¬Á°Æü¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÃë¤Ï¤½¤Ð¤ÈÐ§¡£Ìë¤Ï¥È¥ó¥Æ¥¤È¥é¥¤¥¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤«¤é¤¢¤²¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÎ½ÅÂ¬Äê¤òÌµ»ë¤·¤¿¤«¤Î¿©¤¤¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦100¥¥í¤òÌÜ»Ø¤»¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¤ÏºòÇ¯¡¢ytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¤ÈABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¡£º£Ç¯¤Ï¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¡¢ÂçÅì¤ÎÂÎ¤ÏµðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£