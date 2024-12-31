·§ËÜ»ÔÅÅ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Ã¦Àþ¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡Â³¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¡¢±¿Í¢¶É¤ËÊó¹ð
¡¡31Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è²ÖÈªÄ®¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ»ÔÅÅ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ¼Ö¤Ï·ò·³Ä®È¯ÅÄºê¶¶¹Ô¤¤Ç¡¢·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°¤ÎÅÅÄä¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Ã¦Àþ¤·¤¿¡£¾è°÷2¿Í¤È¾èµÒÌó30¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢¾å²¼Àþ¤È¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿¹Ô¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ã¦Àþ¤·¤¿·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î¼ÖÎ¾=2024Ç¯12·î31Æü¸á¸å4»þ5Ê¬¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è²ÖÈªÄ®¡¢µÈÅÄ·¼»£±Æ
¡¡·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Ã¦Àþ¤ä»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶å½£±¿Í¢¶É¤¬9·î¡¢»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë²þÁ±»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï10·î¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãæ´ÖÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÃ¦Àþ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶å½£±¿Í¢¶É¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊµÈÅÄ·¼¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥À¥¤¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÀÅ²¬,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Åìµþ