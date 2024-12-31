ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡¢Âç¤ß¤½¤«ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö°ø±ï¡×¤ª¤Ë¤®¤ê¿©¤¹¡¡¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÄ¾¤Ã¤¿¤«
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¡£2024Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÇ¯Ëö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇLIVE ·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó2024¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤´¤Á¤½¤¦¤ò¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤È¿©¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼÷»Ê¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
Åìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÎÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢¥Þ¥°¥í¤Å¤¯¤·¤Î¼÷»Ê¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¥È¥í¤Î¤Ë¤®¤ê¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£
¡Ö¤¦¡Á¤ó¡×¤È¤¦¤á¤¤¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¡¢¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¡¢¤³¤ì¤ÇÄù¤á¤ë¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¡£CMÌÀ¤±¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼÷»Ê²³¤ÎÃæ¤Î°®¤ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢CMÃæ¤Ë¤â¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼÷»Ê¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¤¹¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖI'm donut ?¡Ê¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡Ë¡×¤ÎÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡© À¸¤Ã¤Æ¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é»î¿©¤·¤Æ¡Ö¤Õ¡Á¤ó¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¤±¤É¥±¡¼¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¸ý¤Î¼þ¤ê¤òº½Åü¤ÇÇò¤¯¤·¤Ê¤¬¤éËþÂµ¤¤À¡£
ÃíÌÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤êÀõÁð½ÉÏ»¡×¤Î¥¢¥ß¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»°ÂåÌÜ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°®¤ê¡¢¤³¤ì¤â³¤ÂÝ¤ò¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é´®Ç½¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¤¬²¼¼ê¤À¤ÈÏÃÂê¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¤¸¤Ã¤È¸«Æþ¤ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¥Ñ¥ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊÆ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÆüËÜ¤ÎÊÆ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë...¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤µ¤ó¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÏÉü³è¤·¤Þ¤¹¡×
¤ÈÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò³«ÄÄ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¼¡¤ÎÍ½Äê¤Î¤¿¤á¤ËÂà½Ð»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬¡Ø¤³¤Î¸å¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Î¤Ë¤é¤ßÊý¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï2011Ç¯°ÊÍè13Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È¸À¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡×¤È¿¶¤é¤ì¤Æ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶¯¤¤ÆüËÜ¤È¤«¡¢Ë¤«¤ÊÆüËÜ¤È¤«ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë