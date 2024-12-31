°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¦ÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡¡Æ´¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¼è¤êÍð¤¹¡¡»×¤ï¤ºÎÞ¡Ö¤º¤Ã¤È¡ªÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡×¤Î»Ð¡¦ÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡Ê52¡Ë¤¬31Æü¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÇò¡¡º£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤¤¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×À¸ÊüÁ÷¤ÇÆ´¤ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÈÂÐÌÌ¤·¡¢´¶·ã¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëå¡¦ÌÚÂ¼ÈþÊæ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤·¤Æ41Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡ªÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ªº£Æü¤Ï¤â¤¦¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´¶·ã¤È¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¡¢THE¡¡ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©µã¤¯¤Ê¤è¡Á¡×¤È¾Ð´é¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡£
¡¡¹â¸«Âô¤¬¡Ö50Ç¯Êª¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î±éÁÕ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ºù°æ¸¤¬¡Ö¹â¸«Âô¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡×¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¤â¡Ö2¿Í¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£