¿·¿Í¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× cosmosy¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Özigy=zigy¡×MV¸ø³«¡¡10Âå¾¯½÷¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯
¡¡¿·¿Í¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× cosmosy¤¬¡¢ËÜÆü12·î31Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Özigy=zigy¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûcosmosy¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡Özigy=zigy¡×MV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤¿10Âå¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÆâÌÌÅª¤Ê³ëÆ£¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÎ¨Ä¾¤ËÉÁ¤¯¡£¥¢¥Õ¥í¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÅìÍÎÅª¤ÊÅÁÅý¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿K-POP¥À¥ó¥¹¶Ê¤Ç¡¢cosmosy¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê²»³ÚÅªÄ©Àï¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î3¥«¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿²Î»ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÆ¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥¯¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー½¸ÃÄ citizens of cosmos¤È¡¢A¡õR¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Áー¥à Amplified¤¬»²²Ã¡£MV¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆSinxity¤¬¡¢¿¶ÉÕ¤Ë¤ÏMood Dok¤¬»²²Ã¤·¡¢Á´°÷ÆüËÜ¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿cosmosy¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÈ¿±Ç¤·¡¢°ÛÀ¤³¦¤È¿·À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡cosmosy¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö ²»³ÚIP»ö¶ÈÉô¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ìー¥Ù¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ä³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹ÇÛ¿®Æü¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë