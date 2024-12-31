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SUPER BEAVER¡ÖÆÍÇË¸ý¡×

T.M.Revolution¡ÖWHITE BREATH¡×

Travis Japan¡ÖCrazy Crazy¡×

BE:FIRST¡ÖBoom Boom Back¡×

FRUITS ZIPPER¡ÖNEW KAWAII¡×

ME:I¡ÖClick¡×

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Little Glee Monster¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×

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Kis-My-Ft2¡ÖCurtain call¡×

GENERATIONS¡ÖCozy¡×

DA PUMP¡ÖPump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT¡×

TOMORROW X TOGETHER¡ÖOver The Moon¡×

Travis Japan¡ÖBO$$Y¡×

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FUNKY MONKEY BABY¡ÇS¡ÖYOU¡×

Little Glee Monster¡ÖMemories¡×

LE SSERAFIM¡ÖCRAZY -Japanese ver.-¡×

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THE RAMPAGE¡Ö24karats GOLD GENESIS¡×

JO1¡ÖJOin us!!¡×

s**t kingz¡ÖWhat You See feat. Maddy Soma¡×

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AKB48¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×

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Tani Yuuki¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×

FANTASTICS¡ÖGot Boost?¡×

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MAZZEL¡ÖMAZQUERADE¡×

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KATSEYE¡ÖMy Way¡×

CANDY TUNE¡Ö¥­¥¹¡¦¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×

NEXZ¡ÖRide the Vibe(Japanese Ver.)¡×

BALLISTIK BOYZ¡ÖSAY IT¡×

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BREAKERZ¡ÖMiss Mystery¡×

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ONE N' ONLY¡ÖFiesta¡×

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IS:SUE¡ÖTHE FLASH GIRL¡×

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THE JET BOY BANGERZ¡ÖUNBREAKABLE¡×

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SWEET STEADY¡Ö¤Ñ¤¸¤ã¤Þ¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¡ª¡×

SUPER¡úDRAGON¡ÖSweets¡×

DXTEEN¡ÖLevel Up¡×

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Hi-Fi Un!corn¡ÖLeft or Right¡×

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FLOW¡ÖGO!!!¡×

Mega Shinnosuke¡Ö°¦¤ÈU(CDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªSP ver.)¡×

LIL LEAGUE¡Ö»É·ãºÇÍ¥Àè¡×

REIKO¡ÖFirst Christmas feat. JUNON(BE:FIRST)¡×