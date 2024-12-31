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Kis-My-Ft2¡ÖSHE! HER! HER!¡×
SUPER BEAVER¡ÖÆÍÇË¸ý¡×
T.M.Revolution¡ÖWHITE BREATH¡×
Travis Japan¡ÖCrazy Crazy¡×
BE:FIRST¡ÖBoom Boom Back¡×
FRUITS ZIPPER¡ÖNEW KAWAII¡×
ME:I¡ÖClick¡×
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DA PUMP¡ÖPump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT¡×
TOMORROW X TOGETHER¡ÖOver The Moon¡×
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FUNKY MONKEY BABY¡ÇS¡ÖYOU¡×
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LE SSERAFIM¡ÖCRAZY -Japanese ver.-¡×
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THE RAMPAGE¡Ö24karats GOLD GENESIS¡×
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