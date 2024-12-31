ìÔÂô¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ì¥ó³è¡ª¿À¸Í¹ÁË¾¤à¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç1Æü¤«¤é¡¡½Ü¤Î¤¤¤Á¤´»ÈÍÑ¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ±é½Ð
¡¡¥Û¥Æ¥ë ¥é¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥¸&¥Ð¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖLA SUITE Strawberry Afternoon Tea¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥é¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¤ÏËèÇ¯1·î¤«¤é4·î¤Þ¤Ç¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥Ñ¥Ö¥í¥Ð¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¿¥ë¥È¡¢¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤ì¤¿¤¦¤µ¤®¤Î¾®Êª¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÊ¼¸Ë¸©»º¤Î¤¤¤Á¤´¤ËÎýÆý¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Ñ¥Ö¥í¥Ð¡×¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¬¥È¡¼¡¡¥Ð¥é¤Î¹á¤ê¡×¡¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¡¤¤¤Á¤´¤Î¥¸¥å¥ì¡×¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¿¥ë¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¥ë¡¦¥Ñ¥óÆÃÀ½ ¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¼êºî¤ê ¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡¢¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¡¢¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤Î¥Þ¥ê¥Í¡×¡¢¡Ö¹ñ»ºµíÆù¤ÈÃ¸Ï©Åç»º¶ÌÇ¬¤Î¥¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥µ¥ó¥Ý¥ï¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥¸¥å¥¨¥ë¡×¡Ê1430±ß¡¦Ã±ÉÊ²Á³Ê¡Ë¤â¤¢¤ë¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¥¼¥ê¡¼¤È´Å¤¤¥ß¥ë¥¯¤¬¤¢¤ï¤µ¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤Ç¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖLA SUITE Strawberry Afternoon Tea¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡¢¸á¸å1»þ¤È¸á¸å3»þÈ¾¤«¤é¤Î2ÉôÀ©¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë ¥é¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É 2³¬¡¡¥é¥¦¥ó¥¸&¥Ð¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡×¡Ê6700±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¥í¥¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°ÉÕ¡×¡Ê7139±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È ¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥åÉÕ¡×¡Ê8228±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡£Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¸å,
°ÖÎîº×,
°ËÅì»Ô,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÂçÁ¥,
ÇÛÀþ