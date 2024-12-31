²Ã¸î°¡°Í¡¡µÊ±ìÁûÆ°¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÅ¾Íî¤â»Ò¶¡2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬Å¾µ¡¤Ë¡¡12ºÐÄ¹½÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê36¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ªSP¡×¡Ê¸å11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï2004Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¡¢ÄÔ¤È¤È¤â¤Ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖW¡Ê¥À¥Ö¥ë¥æ¡¼¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¡£2006Ç¯¡¢18ºÐ»þ¤Ë½µ´©»ï¤ÇµÊ±ì¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢1Ç¯´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë07Ç¯19ºÐ¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¶Ø±ì¤âÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤ò¼õ¤±·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤´¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎå¤ß¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¤È20ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£24ºÐ¤ÇÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡¢29ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤â½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¾ï¤Ë¼«Ê¬¡¢¼«Ê¬¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤ò½Ð»º¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ò°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï»×½Õ´ü¤ÎÌ¼¤¬²¿¤«¤ä¤ó¤Á¤ã¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤é¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡É¤È¼¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ï¸½ºß¼«¿È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤ÈÆ±¤¸12ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö´¶³´¿¼¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÔ¡£¤É¤ó¤ÊÌ¼¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»ä¤¬¤³¤Î´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¿¨¤ì¤ë¤·¡¢·ÈÂÓ¤È¤«¤Ç¡×²Ã¸î¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯°ìÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Ç¤¤ç¤¦¤Î¼ýÏ¿¤â¡È¥Þ¥ÞÀäÂÐ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ìÎÞ¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï¡Ö19ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÂçÅ¾Íî¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¶µ·±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸å²ù¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈµÊ±ìÁûÆ°¤Î¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Á´¤¯Á°¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸å²ù¤»¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤¤¤ì¤ÐºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÎ©¤Æ¤ë¡¢È¿¾Ê¤·¤¤Ã¤¿¤éÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤·¤¯¤¸¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤Î¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î²¿½½Ç¯¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤È¤«¡¢¼ã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¸î¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯6·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢16Ç¯8·î¤ËÈþÍÆ´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÈºÆº§¡£ÍâÇ¯2·î¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯12·î30Æü¤Ë2Ç¯Á°¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£