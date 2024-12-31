Ãæ¥íÎ¾¹ñ¤Î¸µ¼ó¡¢¸ß¤¤¤Ë¿·Ç¯¤Î½ËÅÅ
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï31Æü¡¢¸ß¤¤¤Ë¿·Ç¯¤Î½ËÅÅ¤òÁ÷¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¿ÍÌ±¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤È½ËÊ¡¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö2024Ç¯¤ÏÃæ¥í¹ñ¸ò¼ùÎ©75¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î¿·¤¿¤Ê½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¥í´Ø·¸¤Ï4Ê¬¤Î3À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëº¤Æñ¤ä¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®½Ï¤·°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Íè¤ë2025Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡ÖÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡×¤ÎºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²þ³×¤òÍÉ¤ë¤°¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤é¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢Ãæ¹ñ¼°¸½Âå²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Ãæ¥í¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤âÀä¤¨¤º¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¼çÀÊ¤Ë¿·Ç¯¤È½ÕÀá¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤Î¹¬Ê¡¤ÈÌµ»ö¡¦·ò¹¯¤òµ§¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤òÊÝ¤Á¡¢°ú¤Â³¤Î¾¹ñ´Ø·¸¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¹ñÏ¢¤äBRICS¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡¢G20¤Ê¤É¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Ä´¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢Íû¶¯ÁíÍý¤È¥í¥·¥¢¤Î¥ß¥·¥å¥¹¥Á¥ó¼óÁê¤Ï¸ß¤¤¤Ë¿·Ç¯¤Î½ËÅÅ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë