¥¢¥­¥¿¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ææ²ò¤­¡ÁÅÅÇ¾¶õ´Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¥á¥¿¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Î³èÍÑ»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤¿¡£´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯¤Ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£

J-CAST¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢ÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£

À¤³¦°ä»º20¼þÇ¯

¢£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç¡Ö½©ÅÄ¤°¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¡×ÃÎ¤ëÆæ²ò¤­¥²¡¼¥à¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê

½©ÅÄ¸©¤¬³«Àß¤¹¤ë¡Ö¤¢¤­¤¿°Ü½»¡¦¸òÎ®¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹ËüÇî¡×¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ê¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆæ²ò¤­¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥­¥¿¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ææ²ò¤­¡ÁÅÅÇ¾¶õ´Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¥á¥¿¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯2·î16Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£½©ÅÄ¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤äÊ¸²½¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Æâ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹Æ¤È²¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Ä«8»þ30Ê¬¡Á24»þ¤À¡£

¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2024Ç¯11·î¡Á25Ç¯2·î¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë·×4²ó¼Â»Ü¡£¥²¥¹¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢YouTuber¡Ö¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡×¤ä¡Ö¤»¤ê¤·¤å¤ó¡×¤¬¾·¤«¤ì¤ë¡£

¢£¹âÌî»³¤Î2ÂçÀ»ÃÏ¤¬360ÅÙVRÆ°²è¤Ë¡¡¡Öµª°Ë»³ÃÏ¤ÎÎî¾ì¤È»²·ØÆ»¡×À¤³¦°ä»º20¼þÇ¯¤Ç

¡Öµª°Ë»³ÃÏ¤ÎÎî¾ì¤È»²·ØÆ»¡×¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢360ÅÙVR´Ñ¸÷Æ°²è¡Ö¹âÌî»³ ÃÅ¾å²ÀÍõ¡¦¶â¹äÊ÷»û¡×¤È¡Ö¹âÌî»³ ±ü¥Î±¡¡×¤¬2024Ç¯8·î2Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¤³¤ÎVRÆ°²è¤Ï¡¢±Ñ»ú¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤â´Þ¤à¡£Æ°²èÆâ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢360ÅÙ²ó¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£

¢£¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂçºå±Ø¡×¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¡VR¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢´ë¶È½ÐÅ¸¤â»ëÌî

JRÀ¾ÆüËÜ(Âçºå»Ô)¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ž¢REALITY(¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£)Ž£¤ÇŽ¤Ž¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂçºå±Ø 3.0Ž£¤ò2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÂçºå±Ø¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¡£

Á°²ó23Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¼¨¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¶õ´Ö¤¬¿·¤·¤¯¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¡£