£··î½Ð»º¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿24Ç¯²ó¸Ü¤·¡Ö¤â¤¬¤¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê32¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
7·î¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿Ê÷´ß¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿2024Ç¯¡ªµîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¤Þ¤ÀÃç¤Î¤¤¤¤¤ªÍ§Ã£¤Ë¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤ª¼ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡£¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿Åß¡¢²¬ºê¤Ï±«¤¬Â¿¤¯ºù¤Î¸«º¢¤¬¾¯¤·Ã»¤¯´¶¤¸¤¿½Õ¤òÄ¶¤¨¡¢½ë¤¤½ë¤¤²Æ¤ÎÆü¤Ë¸µµ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÊ¬ËèÉÃ¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÎ¾¼ê¤¸¤ã¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ß¡¢¤â¤¬¤¡¢µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡×¤È°é»ù¤È¸þ¤¹ç¤¦¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Öº£Ç¯¤Ï¤ª»Å»ö¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¸«¼é¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤½¤Ð¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¾ï¤Ë¿ÈÂÎ¤òµ¤¤Ë¤«¤±Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ´¶¼Õ´¶¼Õ¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹½÷¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Êµ×ÂåË¨Èþ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢É×¤ÎÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡ÖÍèÇ¯¤ÏÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë»þ´Ö¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é...¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£