¡ÖÀ±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡×¤Ç¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÂßÀÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥È¥ó¥Ü¤Î¥µ¥¦¥ÊDAY¡×¤¬2025Ç¯1·î25¡¢26Æü¡¢2·î£¸¡¢9Æü¤Ë¸ÂÄê³«ºÅ
¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î¡ÖÀ±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢ÂçÀµ4Ç¯¡Ê1915¡Ë¤Ë³«Åò¤·¤¿¡ÖÀ±Ìî²¹Àô¡×¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô»ÜÀß¡£
¥Ò¥Î¥Â¤¤ê¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó80¡Á90¡î¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥º¤ÎBGM¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Ê¬¤´¤È¤Ë¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Áë¤«¤éµ¨Àá¤Î·Ê¿§¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ñÀß¡ÖÌîÄ»¤Î¿¹¡×¤ÎÍ¯¤¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿åÉ÷Ï¤¤È¡¢¿¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³°µ¤Íá¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¼¤Ë¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤âÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤Ê¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¤Ç¡¢2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢ÁÏ¶È110¼þÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥ó¥Ü¤Î¥µ¥¦¥ÊDAY¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ïÀß¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥¦¥ê¥å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤Ç²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¡¢·Ú°æÂô¤Î¿¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¿å¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¾øµ¤¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤äÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆþÍáÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡×ÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢Çò³ò¤Ê¤É¤Î¿¢Êª¤Î»Þ¤òÂ«¤Í¤¿¡Ö¥¦¥£¥¹¥¯¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþÍáÃæ¤Î¿ÈÂÎ¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢²¡¤·Åö¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£Á´¿È¤ò¥à¥é¤Ê¤¯²¹¤á¤ë¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤é¤«¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Äó¶¡¡£Ê£¿ôÌ¾Æ±»þ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µðÂçÏªÅ·¿åÉ÷Ï¤¤È¡¢¿¹¤ò¤Î¤¾¤à¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡Ö¥È¥ó¥Ü¤Î¥µ¥¦¥ÊDAY¡×¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¹ñÀß¡ÖÌîÄ»¤Î¿¹¡×¤ÎÍ¯¤¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Äã²¹¡Ê13¡î¡Ë¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡¢Ìó20¡î¤ÎµðÂç¤ÊÏªÅ·¿åÉ÷Ï¤¤Ë¡£Äã²¹¤Î¿åÉ÷Ï¤¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿åÉ÷Ï¤¤Î¸ò¸ßÆþÍá¤â³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎä¤¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÅò¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¿¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Àã·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤È¤Î¤¦¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¸å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍÑ°Õ
¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¸å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¹ñ»º¤ÎÌîÀ¸¹áÌÚ¤ò¾øÎ±¡¦²Ã¹©¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö·Ú°æÂô¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥½¡¼¥À¡×¡£±«¤ÎÆü¤Î¿¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¤È¤¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿ÌÚ¡¹¤ÎÎÐ¤Î¹á¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤³¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢¿¹¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ËÃí¤¤¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥ª¥í¥Ý¡×¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¡£
ÄÉ¤¤´À¤ò³Ú¤·¤à¥µ¥¦¥ÊÈÓ¡Ö¥µÆé¡×¤Ç¡º¡ª
¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¥µÈÓ¡É¡£¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÏÂ¿©¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖÂ¼Ì±¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¸å¤Ë¿©¤Ù¤ÆÄÉ¤¤´À¤ò³Ú¤·¤à¥µ¥¦¥ÊÈÓ¡Ö¥µÆé¡×¤òÈÎÇä¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÍø¤¤¤¿¿®½£Ì£Á¹¤ÈÇòÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Öµí¤â¤ÄÆé -¿®½£Ì£Á¹»ÅÎ©¤Æ-¡×¤ä¡¢¿®½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÅê¤¸¶¾Çþ¡×¤Ê¤É¤ÎÆéÎÁÍý¤ò¿ô¼ïÎà¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤´À¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿ÉÌ£Á¹¤äÆÃÀ½¥é¡¼Ìý¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¡£¡º¤ÏÄêÈÖ¤Î¤¦¤É¤ó¤ä¤´ÈÓ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢½½³ä¤½¤Ð¤Ê¤É¤«¤éÁª¤Ù¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆéÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ó¥Ü¤Î¥µ¥¦¥ÊDAY¡×¤ÏÆüËÜ½é¤Î¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥ÊÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥ÉSauna Camp.¤¬´Æ½¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Ï¤ªËÏÉÕ¤¢ö »²²Ã¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢£À±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡Ö¥È¥ó¥Ü¤Î¥µ¥¦¥ÊDAY¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢2·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®À±Ìî
TEL¡§050-3537-3553
»þ´Ö¡§10¡Á12»þ¡¢12¡Á14»þ¤Î³Æ²ó2»þ´Ö¡¡¢¨17»þ¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È
ÎÁ¶â¡§5000±ß¡¿¿Í¡ÊÆþÍáÎÁ¡¢¥¿¥ª¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°ÂÎ¸³¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ý¥ó¥Á¥ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò´Þ¤à¡Ë
Äê°÷¡§³Æ²ó¡¡ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì12Ì¾¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å
Í½Ìó¡§À±Ìî¥¨¥ê¥¢¸ø¼°HP¤«¤éÍ×Í½Ìó
text¡§ÅÄÅç¶ÇÈþ
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£