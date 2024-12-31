ÆÁÀªºÚÆá¡¢KNOCK OUT¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëÂ´¶È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¡×º£¸å¤Ï³¤³°¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ»Ø¤¹
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÆÁÀªºÚÆá¡Ê26¡Ë¤¬30Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©¤Áµ»ÂÇ·â³ÊÆ®µ»KNOCK OUT¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÖK¡¥O CLIMAX 2024¡×¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Ìó2Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿Ç¤´ü¤Î¥é¥¹¥ÈÉñÂæ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Á´15»î¹çÃæ7»î¹ç¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢´ÑµÒ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÅÏÉôÂÀ´ð¤ÈÃæÅçÎè¤Î°ìÀï¤âÌ³¤á¡ÖÃæÅçÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Î°ÒÎÏ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¤Î¤È¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç3²ó¤Î¥À¥¦¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÉôÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤È¤Æ¤â¿´¤¬ÄË¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³ÊÆ®µ»¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»Ï¤á¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É³ÊÆ®µ»¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶Æ°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤ºÇ¹â¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÂç²ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢KNOCK OUT¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÆÁÀªºÚÆá¤òÁ´ÎÏ¤ÇËá¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£