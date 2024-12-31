¡ÖÃæ¥í´Ø·¸¤ò°ú¤Â³¤¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¡×½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿·Ç¯¤Î½ËÅÅ¸ò´¹¡¡·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê½ËÅÅ¤ò¸ò´¹¤·¡¢·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï31Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È½ËÅÅ¤ò¸ò´¹¤·¡¢¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¥í´Ø·¸¤Ï¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÍèÇ¯¤¬Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ80Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö°ú¤Â³¤¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢Ãæ¥í´Ø·¸¤ò¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÇ°×¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ê¤É¤ÇÁÐÊý¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤¿¡×¤ÈÎ¾¹ñ¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯¸Ç¤Ê¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£