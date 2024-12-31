°¦É²¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ç¹¶·â¸£°ú¤ÎMF·¦ÅÄÎÇ¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ª¡ÖÃ«ËÜ¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×Æ±Î½3Áª¼ê¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±Ç³¤ä¤¹
°¦É²FC31Æü¡¢MF·¦ÅÄÎÇ(24)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À®Î©³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¤Î·¦ÅÄ¤Ï¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢2021Ç¯²Æ¤«¤éFC´ôÉì¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°37»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î9ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢J2¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¦É²¤Ë2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï37»î¹ç4ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Íèµ¨¤â°ú¤Â³¤°¦É²¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¦ÅÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤âÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â°¦É²FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÀÐ±ºÁª¼ê¡¢¿¼ß·Áª¼ê¡¢Ã«ËÜÁª¼ê¤Î¿Íµ¤¤¬À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(Ã«ËÜ¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£)¡×
À®Î©³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¤Î·¦ÅÄ¤Ï¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢2021Ç¯²Æ¤«¤éFC´ôÉì¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°37»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î9ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢J2¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¦É²¤Ë2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï37»î¹ç4ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Íèµ¨¤â°ú¤Â³¤°¦É²¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¦ÅÄ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤âÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â°¦É²FC¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ÀÐ±ºÁª¼ê¡¢¿¼ß·Áª¼ê¡¢Ã«ËÜÁª¼ê¤Î¿Íµ¤¤¬À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î3¿Í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(Ã«ËÜ¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£)¡×