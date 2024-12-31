ÇÈÍð¤Î2²óÀï¡ª ²¦¼Ô¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬10Ç¯¤Ö¤ê½éÀïÇÔÂà¡¢¹â²¬Îâñ¥ÍÊ¤¹¤ëÆü¾Ï³Ø±à¤âÇÔÂà¡ÄÂçÄÅ¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡¢ÅìÊ¡²¬¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤é¤Ï¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Û

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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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12/31(²Ð)
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[12:05]
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◼︎¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì
[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
¾¾»³ËÌ(°¦É²) vs ËÙ±Û(ÅìµþA)
[14:10]
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[12:05]
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ) vs ¾åÅÄÀ¾(Ä¹Ìî)
[14:10]
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[12:05]
ÅìËÌ³Ø±¡(µÜ¾ë) vs Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî)
[14:10]
ÌÀ½¨ÆüÎ©(°ñ¾ë) vs Äëµþ(ÅìµþB)
¡Ú1²óÀï¡Û
12/28(ÅÚ)¢¨³«ËëÀï
Äëµþ(ÅìµþB) 2-1 µþÅÔµÌ(µþÅÔ)
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12/29(Æü)
¡ÔA¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Õ
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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[14:10]
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[12:05]
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◼︎Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
[14:10]
Åì³¤Âç»³·Á(»³·Á) 0-1 ¾¾»³ËÌ(°¦É²)
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[12:05]
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