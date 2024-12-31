Âç³¢Æü¤Ë·§ËÜ»ÔÅÅ¤¬Ã¦Àþ¡¡°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï2024Ç¯¤Î1Ç¯¤Ç16·ï¤Ë
31Æü¤ÎÂç³¢Æü¸á¸å¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç·§ËÜ»ÔÅÅ¤¬Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤È²ÖÈªÄ®ÅÅÄä¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È31Æü¸á¸å3»þ20Ê¬º¢¡¢·§ËÜ±ØÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ò·³Ä®ÅÅÄäÈ¯¤Î2Î¾ÊÔÀ®¤ÎÄã¾²¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¾èµÒ¡¦¾è°÷¹ç¤ï¤»¤ÆÌó30¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ï¿åÆ»Ä®¤È¿ÉÅçÄ®¤ÎÅÅÄä¤Î´Ö¤ò±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¢¿®¹æÌµ»ë¤äÁö¹ÔÃæ¤Ë¥É¥¢¤¬³«¤¯¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ç16·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£