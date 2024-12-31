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Deployment of 21 @Starlink satellites confirmed
— SpaceX (@SpaceX) December 31, 2024
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Source
Image Credit: SpaceXSpaceX - STARLINK MISSION
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