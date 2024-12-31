¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡¡°ì¿Í°û¤ß¤ËÄÌ¤¸¤ë¸Ä¿©¤ÎÌû¤·¤ß
¡¡¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á2024Âç³¢Æü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤éÆüËÜ³¤ ¸ÞÏº¡¢ËÌ¤Ø ¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î½ê¤Þ¤Ç¡£¡Ù¤¬¡¢12·î31Æü22»þ¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Û¤ÉÌ£µ¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤ºÆÈ¤êÌÛ¡¹¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à»ê¶Ë¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤É¤³¤ÎÇÏ¤Î¹ü¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥é¥¤¥¿ー¤¬½ñ¤¤¤¿ÂÌÊ¸¤Ç±ø¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½Ê®ÈÓ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤Ë¥¢ー¥à¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
»²¹Í¡§¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬¡ÈÈÓ¥Æ¥í¥É¥é¥Þ¡É¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡¡¾¾½ÅË¤Î¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë´î¤Ó
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤ÆÉ®¤ò¼¹¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ°Û¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¤ò»ý¤Ä°ìÏ¢¤Î¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÈÝ¡¢¼æ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î1·î¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¾¾½ÅË¼«¿È¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬ÉõÀÚ¤é¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ®Î©²áÄø¡¢¿ÍÊªÂ¤·Á¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä³ÆÇÞÂÎ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏËÜºîÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜºî¤òÓåÌð¤È¤¹¤ë¿¼ÌëÂÓ¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÈÓ¥Æ¥í¡É¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âµ»ö¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¥É¥é¥ÞÀ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿±é½Ð¡×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¡Ê¾¾½ÅË¡Ë¤Î¿È¤ËÀ¸µ¯¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤ËÆü¾ï¤ÎÈÏáÆ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¸ÞÏº¤¬¡ÖÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤¤¤À¤¹¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç»ë³ÐÅª¤Ê¡Ö±Ç¤¨¡×¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÈª½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÁÍý¤òÂç¼Ì¤·¤Ë¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥«¥Ã¥È¤ä¡¢º¹ÂØ¤¨¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤ë¿©»ö¥·ー¥ó¤¬²áµîºî¤Ë¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¾¾½ÅË±é¤¸¤ë¸ÞÏº¤ÎÉ½¾ð¤ä¿´¤ÎÀ¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÁÍý¤äÅ¹ÊÞ¤ÏÁ´¤Æ¼Âºß¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¤ò±¿¤ó¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç¼òÎà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö°û¤á¤ëÅ¹¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸¶ºî¼Ô¤Îµ×½»¾»Ç·¤¬¼ÂÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ëËÜÊÔÊüÁ÷¸å¤Î¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤ÈQusumi¡×¤ò´Ñ¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSeason7¤Þ¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¸Î¹Â¸ý·û»Ê»á¤ÎÓÏ¹¥¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Âç»ö¤À¡£¼ò¤Îºè¤Ç¥á¥·¤ò¿©¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÇòÈÓ¤Ï¼ò¤ÎÂåÂØÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¸ÞÏº¤Ï¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤ÎÇòÈÓ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥±¥Ã¥È¤ò¼ò¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¤Æ¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£ÊÆ¡¢Çþ¤¬¸¶ºàÎÁ¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤À¤¬¡£¾®»®ÎÁÍý¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¹¤ë¸ÞÏº¤Î»ÅÁð¤â¡¢¼ò¤Î¥¢¥Æ¤È¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë·ëÏÀ¡£¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤È¤Ï¡¢°ì¿Í°û¤ß¤ÎÌû¤·¤ß¤ò¸Ä¿©¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ì¤¤¤ËÄÌ¤¸¤ë»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¡²èÈÇ¤Î¸¶ºî¤¬ºÇ½é¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1994Ç¯¤«¤é1996Ç¯¡£Ê¿À®ÉÔ¶·¤È¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¤Î½é´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬²áµî¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Õ¥¿ー5¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê·öÁû¤¬±ó¤¶¤«¤ë»þÂå¤Ë¡¢»Å»ö°û¤ß¤Î·ø¶ì¤·¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¶Ð¤á¿Í¤ÎÀøºßÅª¤Ê´êË¾¤ò¡¢ËÜºî¤Ï¸Ä¿©¡¿¸É¿©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂå¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÈÇSeason1¤ÎÊüÁ÷¤Ï2012Ç¯1·î¤«¤é3·î¡£¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÐºÑºÆÀ¸¤ÈÉü¶½¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¥É¥é¥Þ²½¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸Ä¡¹¤ÎÊâ¤ß¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶öÁ³¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ï¹¬Ê¡¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡¢ÆÈ¤ê¤Ò¤½¤«¤Ë¿©¤ò³Ú¤·¤à±Ä¤ß¼«ÂÎ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¤½¤Î°ì¸ý¤¬ÌÀÆü¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÄêÈÖ¤ÎÂæ»ì¤ÇËÜ¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÏÀõÁð¤À¡£²¿¤ò¿©¤ª¤¦¤«¡×
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë