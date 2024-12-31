ÌøÀ¥¤¿¤«¤ª¤µ¤ó»àµî¡¡£´£¹ºÐ¡¡¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¿Â½õ¤¯¤ó¡×¤Ç¤Ê¤Ë¤ïÆÍ·âÂâ
¡¡·Ý¿Í¤ÎÌøÀ¥¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬£²£·Æü¤Ëµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£³£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££´£¹ºÐ¡£½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌøÀ¥¤µ¤ó¤Ï£±£¹£·£µÇ¯£¶·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ±©±ÈÌî»Ô½Ð¿È¡££Î£Ó£ÃÂçºå¹»£±£³´üÀ¸¤Ç£¹£´Ç¯¤ËÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Öµ³Ê¼Ââ¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡££¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè£±£·²óº£µÜ»Ò¶¡¤¨¤Ó¤¹¥Þ¥ó¥¶¥¤¿·¿Í¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÇÊ¡¾Ð¤¤Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¿Â½õ¤¯¤ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÆÍ·âÂâ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ö´ßÏÂÅÄ¾¯Ç¯¶òÏ¢Ââ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¶Ç¯¤Ëµ³Ê¼Ââ¤ò²ò»¶¤·¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤ä¤Ê¤»¤Õ¤Ê¤ª¤«¡×¤ò¿·¤¿¤Ë·ëÀ®¡££²£°£±£±Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¼Çµï¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¡¦±©±ÈÌî»Ô¤Ë¡Ö¤ª¤Ç¤ó²ÈÄíÎÁÍý¤ä¤Ê¤»¡×¤ò³«Å¹¤·¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Àµ·î¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ä¡¢ÎÁÍý·Ï¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Îë¾Êó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£