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Direct Support¡§ Crystal Lake
Opener¡§ Kaonashi
2025Ç¯3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë- MONTREAL, QC - MTELUS
2025Ç¯3·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë- TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL
2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë- Minneapolis, MN - The Fillmore
2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë- CHICAGO, IL - HOUSE OF BLUES
2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë- MCKEES ROCKS, PA - ROXIAN THEATRE
2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë- Boston, MA - Big Night Live
2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë- New Haven, CT - Toad's Place
2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë- HUNTINGTON, NY - THE PARAMOUNT
2025Ç¯3·î17Æü¡Ê·î¡Ë- Silver Spring, MD - The Fillmore
2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë- NORFOLK, VA - THE NORVA
2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë- RALEIGH, NC - THE RITZ
2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë- Orlando, FL - House of Blues
2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë- ATLANTA, GA - BUCKHEAD THEATRE
2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë- Nashville, TN - Marathon Music Works
2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë- Saint Louis, MO - The Pageant
2025Ç¯3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë- OKLAHOMA CITY, OK - DIAMOND BALLROOM
2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë- Dallas, TX - House of Blues
2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë- Austin, TX - Emo's
2025Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë- Salt Lake City, UT - THE DEPOT
2025Ç¯4·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë- DENVER, CO - SUMMIT MUSIC HALL
2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë- Anaheim, CA - House of Blues
2025Ç¯4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë- Phoenix, AZ - The Van Buren
2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë- SEATTLE, WA - NEPTUNE THEATRE *
2025Ç¯4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë- PORTLAND, OR - MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM *
2025Ç¯4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë- SACRAMENTO, CA - ACE OF SPADES *
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³¤³°¥Õ¥§¥¹¡úWacken Open Air 2025
2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë@¥É¥¤¥Ä
¡úOpen Air Granichen Festival
2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡÷¥¹¥¤¥¹
¡úBRUTAL ASSAULT 2025
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9Æü¡ÊÅÚ¡Ë@¥Á¥§¥³
¡úSUMMER BREEZE 2025
2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë@¥É¥¤¥Ä
¡úReload Festival
2025Ç¯8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë@¥É¥¤¥Ä
¡úDynamo Metal Fest 2025
2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë@¥ª¥é¥ó¥À
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