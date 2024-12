2024年12月29日、花冷え。の<ぶっちぎりJAPAN TOUR 2024>のツアーファイナルとなるZepp Shinjuku公演は開催された。定刻を少し過ぎ、場内は暗転。ステージ背後に設置されたLEDスクリーンに映し出されたのは、宇宙から見た地球をバックに浮かび上がった花冷え。のバンドロゴだった(この演出は、今のバンドの成功を考えると決して大げさではない)。そして、いつものようにチカ、ヘッツ、マツリ、ユキナとステージに現れ、大ハンドクラップが起こる中、オープニングナンバー「O・TA・KUラブリー伝説」がはじまった。ここから、こちらの想像を上回るようなパフォーマンスが繰り広げられるのだった。

<HANABIE.KIM DRACULA Co-headline US TOUR SPRING 2025>



Co-Headliners: Kim Dracula & HANABIE.Direct Support: Crystal LakeOpener: Kaonashi2025年3月5日(水)- MONTREAL, QC - MTELUS2025年3月6日(木)- TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL2025年3月8日(土)- Minneapolis, MN - The Fillmore2025年3月11日(火)- CHICAGO, IL - HOUSE OF BLUES2025年3月12日(水)- MCKEES ROCKS, PA - ROXIAN THEATRE2025年3月14日(金)- Boston, MA - Big Night Live2025年3月15日(土)- New Haven, CT - Toad's Place2025年3月16日(日)- HUNTINGTON, NY - THE PARAMOUNT2025年3月17日(月)- Silver Spring, MD - The Fillmore2025年3月19日(水)- NORFOLK, VA - THE NORVA2025年3月20日(木)- RALEIGH, NC - THE RITZ2025年3月22日(土)- Orlando, FL - House of Blues2025年3月23日(日)- ATLANTA, GA - BUCKHEAD THEATRE2025年3月25日(火)- Nashville, TN - Marathon Music Works2025年3月26日(水)- Saint Louis, MO - The Pageant2025年3月27日(木)- OKLAHOMA CITY, OK - DIAMOND BALLROOM2025年3月29日(土)- Dallas, TX - House of Blues2025年3月30日(日)- Austin, TX - Emo's2025年4月2日(水)- Salt Lake City, UT - THE DEPOT2025年4月3日(木)- DENVER, CO - SUMMIT MUSIC HALL2025年4月5日(土)- Anaheim, CA - House of Blues2025年4月6日(日)- Phoenix, AZ - The Van Buren2025年4月9日(水)- SEATTLE, WA - NEPTUNE THEATRE *2025年4月10日(木)- PORTLAND, OR - MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM *2025年4月12日(土)- SACRAMENTO, CA - ACE OF SPADES **NO CRYSTAL LAKE