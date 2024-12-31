19ºÐ¤Ç½é¹ÈÇò¡¢23ºÐ¤Ç·ëº§¢ª°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤â¡ÄÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê66¡Ë¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡È²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¡É¡Ö¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ò¹ÈÁÈºÇÂ¿½Ð¾ì¡Ó
¡¡ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤¬2024Ç¯¤âNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÈà½÷¤Ï¼«¿È¤Î»ý¤Ä¹ÈÁÈ²Î¼ê¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÌ»»47²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£Ç¯²Î¤¦¤Î¤Ï¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¶Ê¤òÀÐÀî¤¬¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï2003Ç¯¤À¤±¤Ç¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤³¤Î¶Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÆü¤ËÂçÃÏ¿Ì¡¢9·î¤Ë¤Ï¹ë±«¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹½÷¤òÊú¤¨¤ëÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤È23ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿7ºÐ¾å¤Î¸µÉ×
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê66¡Ë¡¡©Ê¸éº½Õ½©
°¤µ×Íª¤Î´ª°ã¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×
¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°ºî¤ÇÀÐÀî¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯ºî»ì²È¤Î°¤µ×Íª¡¢ºî¶Ê²È¤Î»°ÌÚ¤¿¤«¤·¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¼ê¤¬¤±¡¢1977Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÀî¤¬¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿Î¢ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£°¤µ×¤ÏÆ±Ç¯1·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¼¡¤Ï¤µ¤æ¤ê¤¬¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ì¤ë²Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈà½÷¤ÎÌ¾»ú¤«¤éÀÐÀî¸©½Ð¿È¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î²Î¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡Ê¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù2021Ç¯8·î13Æü¹æ¡¢¡Ø½µ´©ÆÉÇä¡Ù1998Ç¯3·î8Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤¬ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÇä¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤â¡¢¼¡ºî¤Î¹âÃÎ¤¬ÉñÂæ¤Î¡ÖÃÈÎ®¡×¡Ê1977Ç¯9·îÈ¯Çä¡Ë¤â¤¢¤¤¤Ä¤¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡ÖÎ¹¾ð3Éôºî¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Ê¤ª¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï²¿¤«¤ÎÀÞ¤Ë¡Ö»ä¡¢ÀÐÀî¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÌ¾¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ï¤¸¤Ä¤Ï·§ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°¤µ×¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢Èà¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö²Ð¤Î¹ñ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦²Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø½µ´©ÆÉÇä¡Ù1998Ç¯3·î8Æü¹æ¡Ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï1978Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯¤Ë¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀÐÀî¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÈà½÷¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ³Ø3Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢²ÎÍØ¶µ¼¼¤ÎÍ§Ã£¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤Ã¤³²ÎÍØÂç²ñ¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤³¤«¤éÆ±¶É¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë³¤¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄÂÀÏº¡Êº£Ç¯9·î¤Ë94ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤«¤éËÜÌ¾¤Î¸¨Âå¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ö¤µ¤æ¤ê¡×¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¬ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÍâÇ¯¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Î¼ê»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÐÀî¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Û¥ê¥×¥í¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Íâ1973Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¤ä¤Ï¤ê¥Û¥ê¥×¥í¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬1³ØÇ¯²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¿¹¾»»Ò¤È»³¸ýÉ´·Ã¤Ç¤¢¤ë¡£Åö½é¡¢»öÌ³½ê¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ò¡Ö¥Û¥ê¥×¥í3¿ÍÌ¼¡×¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤¹·×²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î2¿Í¤ÏÆ±¤¸¤¯¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù½Ð¿È¤ÎºùÅÄ½ß»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¥¿ÃÂ3¿ÍÌ¼¡×¤È¤·¤ÆÀè¤ËÇä¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐÀî¤À¤±Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é²Î¾§ÎÏ¤Ï10Âå²Î¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤¤¤¿¡£1976Ç¯3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Á°½Ð¤Î°¤µ×Íª¤È»°ÌÚ¤¿¤«¤·¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡Ö½½¶å¤Î½ã¾ð¡×¡Ö¤¢¤¤¤¢¤¤»±¡×¡Ö²Ö¶¡ÍÜ¡×¤È¶Ê¤ò¤¢¤¤¤Ä¤¤¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤â¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¡¢ÀÐÀî¤¬Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇºÇ¸å¤Ë²Î¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¤¢¤È¤â»öÌ³½ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤¤¤Ä¤¤¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢1Ç¯¤Î³Æ·î¤´¤È¤ËÆüËÜÃæÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¤Æ½÷¤ÎÎø¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç°¤µ×¤È»°ÌÚ¤¬´ë²è¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø365ÆüÎø¤â¤è¤¦¡Ù¡ÊÆ±Ç¯11·îÈ¯Çä¡Ë¤Î1¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿¥Û¥ê¥×¥í¼ÒÄ¹¤ÎËÙ°ÒÉ×¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¶Ê¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÍâ1977Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ËÈ¯Çä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤Î¶Ê¤³¤½¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯Çä¤ÎÁ°Æü¤ÎÂç³¢Æü¡¢¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿¹¾»»Ò¤ä»³¸ýÉ´·Ã¤ò¡¢ÀÐÀî¤Ï¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ô¤³¤È¤µ¤é¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸²Î¼ê¤È¤·¤Æ²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð噓¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¿´¾ð¤ò¤Î¤Á¤ËÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø½µ´©ÆÉÇä¡Ù1998Ç¯2·î22Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¿·¶Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Þ¤ï¤Ã¤¿Àè¡¹¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤ë¤è¡×¤È¹¥É¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢3·î¤ËÆþ¤ë¤ÈµÞ¤ËÇä¤ì»Ï¤á¡¢50ËüËç¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤â¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢40ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È9·î¤Ë¤Ï¡ÖÃÈÎ®¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ò¤µ¤é¤Ë100ËüËç¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤¿¤á¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Î¤ÇÈ¯Çä¤ò±ä´ü¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·ËÙ°ÒÉ×¤Ï¡Ößõ²Ð¡Ê¤ª¤¤Ó¡Ë¤ò¾Ã¤¹¤Ê¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼¡¤Î¶Ê¤ò¤¤Á¤ó¤È½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢²Î¼ê¤Î¼÷Ì¿¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÌÔÁ³¤ÈÈ¿ÂÐ¡¢Í½Äê¤É¤ª¤êÈ¯Çä¤µ¤»¤¿¡Ê¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù2003Ç¯2·î22ÆüÉÕÄ«´©¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡ÖÃÈÎ®¡×¤â25ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢3ºî¹ç¤ï¤»¤Æ144ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¡¢ÀÐÀî¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÃÏÊâ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£1977Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Á°Ç¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤ÀÐÀî¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ô¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¾å¡¢¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤ÆÄÁ¤·¤¯¡¢¡¿¡½¡½¤ª¡¢¤³¤ì¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥»¥Ã¥È¤«¥¡¡Ä¡ª¡¿Í×¤¹¤ë¤Ë¥ª¥Î¥Ü¥ê¤µ¤ó²Î¼ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ¤È¤«¡Ê¡Ø½µ´©ÆÉÇä¡Ù1998Ç¯3·î1Æü¹æ¡Ë¡£
23ºÐ¤Ç·ëº§¡¢Ç¥¿±È¯³Ð¤Ç¹ÈÇò¤ò¼Âà¤·¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤ÎÀÐÀî¤Ï¹ÈÇò¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1981Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤ÇÈà½÷¤ÎÀëÅÁÃ´Åö¤òÌ³¤á¡¢¤Î¤Á¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤¿ÇÏ¾ì·û¼£¤È·ëº§¤¹¤ë¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò¤ò¼Âà¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢NHKÂ¦¤Ï±þ±ç¤À¤±¤Ç¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈà½÷¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËèÆü³ÎÇ§¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤¤¤ËÂç³¢Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢±þ±ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¡Ø½µ´©ÆÉÇä¡Ù1998Ç¯4·î12Æü¹æ¡Ë¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÐÀî¤Ïº£Ç¯¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç48Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ÈÇò¡È³§¶Ð¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡Íâ1984Ç¯2·î¤Ë¤ÏÍ½Äê¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Êë¤ì¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤¹¤ë¡Ê¤Î¤Á1990Ç¯¤ËÉüµ¢¡Ë¡£Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿ÅÔ¤Ï²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ì¿Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤Ç³Ú²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤âµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Û¤Éè«Á³¼«¼º¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ï¥Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¤È¡¢µ¢¤ê»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á³Ú²°¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´é¤òµã¤¤Ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¾®¤µ¤ÊÊñ¤ß¤ò¤«¤«¤¨¤¿ÀÐÀî¤¬Î©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÔ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ¾ÀÜ¼êÅÏ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤òÍâ1985Ç¯Ëö¡¢ËÜÌ¾¤ÎËÌÂ¼½ÕÈþÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ëÀÐÀî°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°úÂà¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÈà½÷¤Î³èÆ°¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤½¤Î¿ôÇ¯Á°¡¢ÅÔ¤Ï¡Ô»ä¤Î²Î¾§Ë¡¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿·¤·¤¤²Î¾§Ë¡¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡Ò¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Õ¤È»×¤¤Î©¤Ä¤È¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë²Î¤¤Â³¤±¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÅÔ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÎÀÐÀî¤ËÂÐ¤·¡Ô²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢³ÊÆ®¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ä·¤ó¤Ç¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼Â¤Ë¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡Õ¤È¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØEmma¡Ù1986Ç¯1·î10Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÇ¯¡¢ÀÐÀî¤â¡ÖÇÈ»ß¾ì¤·¤°¤ì¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Íâ1986Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç½é¤á¤Æ³¤³°¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÉºÊ¸Êì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
¡ÖÇÈ»ß¾ì¤·¤°¤ì¡×¤òºî»ì¤·¤¿µÈ²¬¼£¤¬¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë½Ð¤¹¿·¶Ê¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤ò²õ¤¹¡£ÎÉºÊ¸Êì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ö¤Á²õ¤½¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢°ËÆ¦¤Î½É¤Ëºî¶Ê²È¤Î¸¹Å¯Ìé¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæÂ¼°ì¹¥¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ò¤½¤«¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åö¤ÎÀÐÀî¤Ï¤³¤Î»ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¸½¾ì¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÊ¤¬½¤Íå¾ì¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ò¤É¤¯¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î»ä¤Î²Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤³¤½µÈ²¬¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢Èà½÷¤ÏÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤ÀËö¡¢¼«Ê¬¤ò¿á¤ÃÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î²Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¹ÈÇò¤¬ÊÑ¤¨¤¿¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
¡¡¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¸¹¤â¡¢¤³¤Î²Î¤Ëºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¤«¤±¤Æ¶ìÆ®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î²Î¤Ç¤µ¤æ¤ê¤Ë¡¢½é¤Î¹ÈÇò¤Î¥È¥ê¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÏÂ³Ú´ï¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁ´°÷¤Î»×¤¤¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ÃæÂ¼¤ÎÀë¸À¤É¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤ÇÀÐÀî¤ÏÆ±¶Ê¤Ç½é¤á¤Æ¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£È¯ÇäÇ¯¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï4ËüËç¤È¤µ¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÈÇò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇä¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢1985Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÆ±ÇÚ¤Î¿¹¾»»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¿¹¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Ë²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¤È¤Î·ëº§¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿¹¤¬¹ÈÁÈ²Î¼ê¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀÐÀî¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÀÐÀî¤â¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤ËºÝ¤·¤Æ¥Û¥ê¥×¥í¤È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·Á¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡È°úÂà¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ô¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Þ¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë°úÂà¡¢¤È¤¤¤¦¤«»Å»ö¤òÇò»æ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ½Ð»º¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢¸åÇ¯¤½¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø½µ´©ÆÉÇä¡Ù1998Ç¯4·î12Æü¹æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢²¿»ö¤â100¤«0¤«Çò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÐÀî¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬·ëº§¡¦½Ð»º¸å¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Þ¤À¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀÐÀî¤Î¼Â´¶¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤â¤·¤À¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Î¤Á¤Ë¤Ï¡Ô»ä¤¬¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡Ö»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢·ëº§¡á°úÂà¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡Ö¤¸¤ã¡¢¤â¤¦²Î¼êÀ¸Ì¿¤ª½ª¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤ó¤Ç°é¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»þÂå¤¬µõÁü¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤Æ¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù2004Ç¯7·î22Æü¹æ¡Ë¡£
31ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿Âç¥È¥ê
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢ÀÐÀî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤ä¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤Ç¡¢ÃË¤ÈÊÌ¤ì¤Æ°ì¿Í¤ÇÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤Ç¤âÃË¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë½÷À¤Î»Ñ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¼«¿È¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ç¼«¤é·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÆ»¤òÊâ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¡£ºÆ½ÐÈ¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ë¤·Îé¤¬¹â¶¶¼£¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë½ñ¤¤¤¿»ì¤Ë»°ÌÚ¤¿¤«¤·¤¬¶Ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÉ÷¤ÎËßÎø²Î¡×¤òÄó¶¡¤µ¤ì¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢½é¤á¤ÆÂç¥È¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇò¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀß¤±¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«°ì»þ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¸º¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â°ìÉô¤Ç¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÇ¯¤âÌµ»ö¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¡Ä
¡¡ÀÐÀî¤Ï¹ÈÇò¤Ç¡¢2007Ç¯¤Ë¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¡¢2008Ç¯¤Ë¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤Î2¶Ê¤ò¸ò¸ß¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎKREVA¤ÈMIYAVI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö²Ð»ö¤È·ö²Þ¤Ï¹¾¸Í¤Î²Ú¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¿Í¤Ï¡¢¡Ô»ä¤â¡Ö¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î2¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢Âç³¢Æü¤À¤Í¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¤¯¤ë¤Í¡×¤È³§¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦²Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ê¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2024Ç¯1·î¹æ¡Ë¡£
¡Öº£²Î¤ï¤º¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä²Î¤¦¤ó¤À¤È¡×
¡¡É®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¡Ö²Ð¤Î¹ñ¤Ø¡×¤¬¤É¤¦¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤¹¤ë¡Ê¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤ÏÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬·§ËÜ¾ë¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡ÖÇò±À¤Î¾ë¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2011Ç¯¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄ¾¸å¡¢Èà½÷¤¬ÈïºÒÃÏ¤ò½ä¤ë¤Ê¤«¤ÇµÜ¾ë¸©¤ÎÅì¾¾»³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÉÍ¿Ó¶ç¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡ÖÉÍ±´¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Îã¤Î2¶Ê°Ê³°¤Ë¤â¹ÈÇò¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦²Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¹ÈÇò¤Ç¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¤ÎÀÐÀî¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ôº£²Î¤ï¤º¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä²Î¤¦¤ó¤À¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ç½ÅÐ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×2024Ç¯12·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£ÈïºÒÃÏ¤ËÈà½÷¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë