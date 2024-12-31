Àîºê´õ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæ¼ª±ê¡Ö¸ÝËì¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ÆÀÚ³«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¸¤ÃÏ¹ö¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬29Æü¤È30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¼ª±ê¤Ë¤Ê¤êÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºê´õ¤Î6ºÐÄ¹ÃË¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡29Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Àîºê¤Ï¡ÖÃæ¼ª±ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ª¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÇ®¤È¤«¤Ê¤¯¼ª¤ÎÄË¤ß¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÄË¤ß»ß¤á°û¤ó¤Ç¤â¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¯ÄË¤¯¤Æ¡×¤È¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¼ª±ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÄË¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ Áá¤¯¼£¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼ª¤ÎÃæ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉºòÆü¤ÎÌë¤ÎÄË¤ß¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ê¤«¤ó¤¸¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄË¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÌô¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¤«¤éÀ¸¤ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£