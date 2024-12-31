°æ¾å¾°Ìï¤Î¡È¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ªÄ¶¤¨¡É¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¡²øÊª¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÉ³²ò¤¯¼Â¸½À¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¡Êº¸¡Ë¤È¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡Ê±¦¡Ë¡£(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext¡¢(C)Getty Images
°æ¾å¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤ëÂçÊª¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¾Î»¿
¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢»ä¤¬´Ñ¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÁª¤Ö¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï°æ¾å¤À¡£¥Õ¥í¥¤¥É¡Ê¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ë¡¢¡Ê¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¡Ë¥³¥Ã¥È¡¢¡Ê¥Þ¥Ë¡¼¡¦¡Ë¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤â°ÎÂç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÊÌ¼¡¸µ¡£Èà¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç½ÆÀ¼¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡ÚÆ°²è¡Û°Æ¸¥Í¥ê¤ËµÕ½±¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡ª°æ¾å¾°Ìï¤¬¥É¡¼¥à¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿´ÓÏ½¤ÎTKO¤Î½Ö´Ö
¡¡º£½©¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Fight Life¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÆ¶½¹ÔÂç¼ê¡ØTop Rank¡Ù¤Î¥È¥Ã¥É¡¦¥Ç¥å¥Ü¥Õ¼ÒÄ¹¤¬¤½¤¦½Ò¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾Î¡È¥È¥Ã¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥¢¥é¥à»á¤ÎÌ¼¤È·ëº§¤·¡¢¤â¤¦30Ç¯´Ö¤âÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¥×¥í¥â¡¼¥È¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤ÊÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¤ÎÀä»¿¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡31ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë4³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¸½ºß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î4´§¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï28ÀïÁ´¾¡¡Ê25KO¡Ë¡£3³¬µéÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤Þ¤ÀÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2019Ç¯½©¤Ë¡ØTop Rank¡Ù¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬½çÄ´¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥å¥Ü¥Õ¼ÒÄ¹¤¬Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï50ÀïÁ´¾¡¤Î¤Þ¤Þ5³¬µéÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»Ë¾åºÇ¹âµé¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£¥³¥Ã¥È¡Ê¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤Ï4³¬µéÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î±ÑÍº¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤¦ÀâÌÀ¤ÎÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ý¹ë¤¿¤Á¤ÈÆ±Îó¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·ÊÞ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤½¤Î¾å¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¹Í¤¨ÆÀ¤ë¸Â¤êºÇ¹âµé¤Î¾Þ»¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÏÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢½Ð¿È¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÊ£¿ô³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é°æ¾å¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤Þ¤Ç»ö¼Â¾å¤Î8³¬µé¤òÀ©ÇÆ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ°Ê¹ß¤ÏÊì¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÈÏáÆ¤ò±Û¤¨¡¢¤¤¤º¤ì³Æ¹ñ¤Î¼½ñ¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥å¥Ü¥Õ¼ÒÄ¹¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÎÎò»ËÅªÉ¾²Á¤Ï°æ¾å¤è¤ê¤â1¡¢2ÃÊ¾å¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼°Ê³°¤Ë¤â¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ì¥é¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥â¥é¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ç¥é¥Û¡¼¥ä¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥³¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î²øÊª¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤È½Ð¸½¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö´ñÀ×¡×¤È¤Ç¤â¸Æ¤ÓÆÀ¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Ë²¿¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¤È¡¢¤â¤¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¡¢·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿°æ¾å¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ë¡£(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤Û¤ÜÍ£°ì¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¤Ï¡½¡½
¡¡¤Û¤ÜÍ£°ì¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì»þ´ü¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÌµÅ´Ë¤¤Ê¾ºµé¤Ë¤è¤ë¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥ÈÏ©Àþ¤ò¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤«¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Èµé¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç³¬µé¤ò¾å¤²¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥·¥ã¥¯¡¼¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÌµÇÔ²¦¼Ô¤¿¤Á¤ò°µÅÝÅª¤Ê·Á¤ÇÏ¢ÇË¤¹¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¼ÂÎÏÉ¾²Á¤ÎÌÌ¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ë¶á¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡Ä¡Ä¡¢³¬µé±Û¤¨¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿ÏÃ¤Ç¡¢2025Ç¯¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Ê¤é¤Ì°æ¾å¼«¿È¤¬¤½¤Î¸½¼ÂÀ¡¢²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£ºòÇ¯2·î¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¼«Ê¬¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡£¤½¤ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤»¤º¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦ËþÂ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Ù¥¹¥È¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡°ã¤¦³¬µé¤ÎÆñÅ¨¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Î¤â¥í¥Þ¥ó¤Î1¤Ä¡£¤À¤¬¡¢ºÇÁ±¤Î´Ä¶¤ÇºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿¦¿ÍÅª¤Ê»ÑÀª¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤ë¡£¼þÊÕ³¬µé¤Ë¥Ð¥ì¥é¡¢¥â¥é¥ì¥¹¡¢¥Þ¥ë¥±¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÉÔ±¿¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¤ÏÅ¬Àµ³¬µé¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤â¤½¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò´Ó¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤ò¼ÀÁö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Â¹¤ÎÂå¤Þ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤°¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡È°æ¾å¾°Ìï¤Î»þÂå¡É¤Ï¤â¤¦½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Î³¬µé±Û¤¨¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÍèÇ¯1·î24Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¹ë½£¡ËÀï¸å¡¢¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î²¦¼Ô¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤°¶á¤¯¤Î³¬µé¤Î¹¥Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤ëºÇ¶¯²¦¼Ô¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ç¥å¥Ü¥Õ¼ÒÄ¹¤ò¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Î·æºî¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[¼èºà¡¦Ê¸:¿ù±ºÂç²ð]