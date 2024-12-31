Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ç´î¤Ó°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¥¢¥Ã¥×¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤é¤âÂ³¡¹Åê¹Æ
¡¡¡ØÂè66²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ2024¡Ù¤¬12·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¦SUZUKA¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤é¤¬´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡ÛMrs. GREEN APPLE¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥êー¥Àー¥º¤é¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¼Ì¿¿Â³¡¹Åê¹Æ
¡¡2023Ç¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¥È¥í¥Õ¥£ー¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Î´î¤Ö»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¤ÎSUZUKA¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¼õ¾Þ¡£ATARASHII GAKKO!¤ÏÃÏµå¤òÉñÂæ¤Ë¸ÄÀ¤ä¼«Í³¤Ç¤Ï¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£"ÀÄ½ÕÆüËÜÂåÉ½"±§Ãè¤ÎÈàÊý¤Ø¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÖ¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¤ï¤·¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÌ´¤ß¤¿²Ì¼Â¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½ãÎõ¡¦¼ò°æ°ì·½¤é¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡Û#¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡¡Âè66²ó ¡ØºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡Ù¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤±¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼õ¾Þ¤Î½â¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£ºòÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖNEW KAWAII¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÍÅÀº¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·°áÁõ¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿milet¤ÏLiSA¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë