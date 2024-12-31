¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛD¥¾¡¼¥ó¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡Äëµþ¤Ï5È¯²÷¾¡¤Ç16¶¯¡¡ÌÀ½¨ÆüÎ©¤äÅìËÌ³Ø±¡¤â3²óÀï¤Ø
¡þÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢(2024Ç¯12·î28Æü¡Á2025Ç¯1·î13Æü)
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤¬³«ºÅ¡£Åìµþ³«ºÅ¤ÎD¥¾¡¼¥ó¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4¥Á¡¼¥à¤¬¥Ù¥¹¥È16¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥É¹»¤ÎÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ï¡¢¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È¤Î½éÀï¤òÀï¤¤2-0¤Î¾¡Íø¡£¸åÈ¾¤Î2ÆÀÅÀ¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äëµþ¡ÊÅìµþB¡Ë¤Ï¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾7Ê¬¡¢Äëµþ¤ÏMFËÙ¹¾¿¿¹Áª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç·×5ÆÀÅÀ¡£¼¡Àï¤ÏÌÀ½¨ÆüÎ©¤È¥Ù¥¹¥È8¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
37Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢¤È¤Ê¤ëÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ï¡¢ÂìÀîÂèÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾31Ê¬¡¢ÅìËÌ³Ø±¡¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éFW²¬¸µÎ¶ÂÀÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¤¢¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£GK¶¶ËÜæûÎéÁª¼ê¤¬¹¥¼é¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¡¢ÁðÄÅÅì¡Ê¼¢²ì¡Ë¤È¤Î½éÀï¡£1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎDFº´Æ£ÊËÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤ÇÂç²ñ½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÅìËÌ³Ø±¡¤È3²óÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦D¥¾¡¼¥ó2²óÀï·ë²Ì
¡Ò²ñ¾ì:¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ó
¡Ê°ñ¾ë¡ËÌÀ½¨ÆüÎ© 2-0 ¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
¢¡ÆÀÅÀ
¡ÚÌÀ½¨ÆüÎ©¡Û¿ûÌî°ì°ª¡Ê¸åÈ¾16Ê¬¡ËÏ»ºêÏ¡ÂÀ¡Ê¸åÈ¾23Ê¬¡Ë
¡ÊµÜ¾ë¡ËÅìËÌ³Ø±¡ 1-0 ÂìÀîÂèÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¢¡ÆÀÅÀ
¡ÚµÜ¾ë¡Û²¬¸µÎ¶ÂÀ¡Ê¸åÈ¾31Ê¬¡Ë
¡ÒUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ó
¡ÊÅìµþB¡ËÄëµþ 5-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë
¢¡ÆÀÅÀ
¡ÚÄëµþ¡ÛËÙ¹¾¿¿¹¡ÊÁ°È¾7Ê¬¡¢¸åÈ¾5Ê¬¡Ë¿¹ÅÄ¹¸¡ÊÁ°È¾19Ê¬¡ËµÜËÜ¼þÀ¬¡Ê¸åÈ¾32Ê¬¡Ë¿ù²¬ÐÒ¼ù¡Ê¸åÈ¾39Ê¬¡Ë
¢¡ÆÀÅÀ
¡ÚÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡ÛÄ¹°æÎ´Ç·²ð¡ÊÁ°È¾37Ê¬¡Ëº´Æ£ÊË¡Ê¸åÈ¾40¡Ü4Ê¬¡Ë
¡ÚÁðÄÅÅì¡Û»ûÅÄÂçæÆ¡ÊÁ°È¾17Ê¬¡Ë