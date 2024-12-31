ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù½Ð±é¤òÊó¹ð¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂô»³¹Í¤¨¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¤ÈÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤¬31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔin¥½¥¦¥ë¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù½Ð±é¤Î´õ¶õ
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡õÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡£2024Ç¯11·î26Æü¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËInstagram¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
´õ¶õ¤Ï31Æü¡¢¡ã¡Ú¤´Êó¹ð¡Û¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔin¥½¥¦¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»ÆóÇ¯À¸¤Î´õ¶õ¤Ç¤¹¡ª½é¤á¤Æ¤ÎÎ¹¤Ç¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂô»³¹Í¤¨¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ä¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¤¹¤é¤êÈþµÓ¿¤Ó¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃíÌÜ¡¢¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù½Ð±é¤Î´õ¶õ
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡õÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡£2024Ç¯11·î26Æü¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËInstagram¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¤¹¤é¤êÈþµÓ¿¤Ó¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«