『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』(ABEMA)が、2025年1月13日(月)夜10時より放送される。【写真】辻希美と杉浦太陽の長女・希空、ほか出演者【11点】『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。

なお、女子中高生の内3人に1人以上が『今日、好きになりました。』シリーズを視聴するまでに伸長するなど、大きな注目を集めている。1月13日(月)夜10時スタートする最新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』では、韓国の首都・ソウルを恋の舞台に、運命に翻弄されながら時には涙を流し友情を深めつつ、恋する自分の気持ちに向き合う。今回、放送に先立ち『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に参加する現役高校生8名が発表された。はるな(高校3年生/山口県)、じゅり(高校3年生/愛知県出身)、たくや(高校3年生/宮崎県出身)ら、過去に『今日、好きになりました。』シリーズに参加したことのある高校3年生メンバー3名のほか、SNS総フォロワー数260万人越えの高校生インフルエンサーのあ(高校2年生/東京都出身)、ひなた(高校1年生/静岡県出身)、ゆうき(高校2年生/神奈川県出身)、さとる(高校3年生/東京都出身)、れお(高校3年生/東京都出身)らフレッシュな男女5名の顔ぶれも。合計11名の参加が決定している『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』だが、残り3名の参加メンバーは誰になるのか、今から期待が高まる。【あわせて読む】村重杏奈の実妹らが『今日好き』で恋の修学旅行に、主題歌は緑黄色社会