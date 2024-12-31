»°¤¬Æü¤Ç½é·ØµÒÌó230Ëü¿Í¸«¹þ¤à¡ÄÌ¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¡ØÂçã±¡Ù°ìÇ¯¤ÎãÒ¤ì¤òã±¤¤Íî¤È¤·¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±µ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë
¡¡Âç³¢Æü¤Î12·î31Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¤Ï°ìÇ¯¤ÎãÒ¤ì¤òã±¤¤Íî¤È¤¹¡ÖÂçã±¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é¤¨¡Ë¡×¤Îµ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçã±¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤ä¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ãÒ¤ì¤òã±¤¤Íî¤È¤¹µ·¼°¤Ç¡¢ËèÇ¯6·îËö¤ÈÂç³¢Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡31Æü¤Ï¤ª¤è¤½1200¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢¿À¿¦¤¬½Ë»ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È»²Îó¼Ô¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Öã±¶ú¡Ê¤Ï¤é¤¨¤°¤·¡Ë¡×¤ò¼ê¤Ë¿È¤òÀ¶¤á¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²Îó¤·¤¿½÷À¡§
¡ÖºÒ³²¤¬Â¿¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏºÒ³²¤¬¤Ê¤¯Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»²Îó¤·¤¿¿Æ»Ò¡§
¡Ö²ÈÂ²·ò¹¯¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡£¤½¤¦¤¤¤¦£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¤ÏÀµ·î»°¤¬Æü¤Ç¡¢¤ª¤è¤½230Ëü¿Í¤Î½é·ØµÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£