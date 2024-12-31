°ÂóîÍ¦ÇÏ¡õ¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¡õ°æ¾åÎ¿¤òÇË¤ê¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¡×£Ö£²¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡Ä¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÄÂç¤ß¤½¤«Âå¡¹ÌÚ
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü¡¡£²£°£²£´¡×¡Ê£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè£²ÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£³£±Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè£²ÂÎ°é´Û¤Ç¡Ö¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç³¢Æü¡¡£²£°£²£´¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢²¦¼ÔÁÈ¤Î°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤¬µÜ¸¶·òÅÍ¡¢°æ¾åÎ¿¤È£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£¸Æü¤Î¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤Ç°æ¾å¤¬°Âóî¤Î±¦¥Ò¥¶¤ò¥¤¥¹¤Ç½±·â¡£Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¯¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿°Âóî¤Î±¦¥Ò¥¶¤ò¾ì³°Àï¤Ç½¸Ãæ¹¶·â¤·¤¿¡£²¦¼ÔÁÈ¤Ï£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤Î¶õÃæ»¦Ë¡¤ÇµÕ½±¡£°Âóî¤âÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò°æ¾å¤ËÆÍ¤»É¤·È¿·â¤¹¤ë¡£
¡¡£±£µÊ¬²á¤®¡£°Âóî¤¬ÀãÊø¼°¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤È°æ¾å¤Î½³¤ê¤¬ÁêÂÇ¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥¥é¡¼¤Ç°æ¾å¤Ï°Âóî¤Î±¦¥Ò¥¶¤ò¥í¥Ã¥¯¡£¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¥í¡¼¥×¤Ø°Âóî¤ÏÆ¨¤²¤¿¡£
¡¡¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¹¶ËÉ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¤Ç°Âóî¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¡£µÕ¤Ë°æ¾å¤Ï°Âóî¤Î´éÌÌ¤Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯Ï¢È¯¡£Âç´Ñ²»¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿°Âóî¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ë¡¼¤ÇÈ¿·â¡£ºÇ¸å¤Ï¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ç°æ¾å¤òÄÀ¤á¡¢£²£±Ê¬£µ£·ÉÃ¤Î·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¤·¤¿°Âóî¤Ï¡¢µÒÀÊ¤¬Ê¨Æ¤·¤¿»î¹ç¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Öº£¤Î¤³¤ÎºÇ¹â¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢£²£°£²£µÇ¯¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ì¸Ä¤À¤±Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¡×¤È¿·Ç¯¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£