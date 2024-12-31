¥ª¡¼¥Ö¥óÉÔÍ×¤Çºî¤ì¤ë¡ªË»¤·¤¯¤Æ¤âºî¤ì¤ë¡Ö´ÊÃ±¥±¡¼¥­¡×¥ì¥·¥Ô½¸¤á¤Þ¤·¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥ª¡¼¥Ö¥óÉÔÍ×¤Ç²Ú¤ä¤«


¤¤¤í¤¤¤íË»¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅßµÙ¤ß¤Ï¼êºî¤ê¥±¡¼¥­¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ø¡¢¥ª¡¼¥Ö¥óÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤ë¥±¡¼¥­¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤ä¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ç¼ºÇÔ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤Á¤´¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Îä¤ä¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¤À¤±´ÊÃ±


¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥­¤Ï¤¤¤Á¤´¤Î¾þ¤ê¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤äçõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿4ÁØ¤Îçõ¥à¡¼¥¹¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡£¥¢¥¤¥¹¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¥¢¥¤¥¹¤äËõÃã¥¢¥¤¥¹¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¥è¡¼¥°¥ë¥È¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥­


´ÊÃ±¡ª¾Æ¤«¤Ê¤¤¢ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¥à¡¼¥¹¥±¡¼¥­

by Ž±ŽÄŽØŽ´º»Íå

Ž¼ŽÝŽÌŽßŽÙ¤ÊºàÎÁ¤Ç´Å¤µ¹µ¤¨ÌÜ¡¢ŽÍŽÙŽ¼Ž°¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÎŽ¹Ž°Ž·¤Ç¤¹¢öÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡ª

¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¥¢¥¤¥¹


¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¥¢¥¤¥¹

by pomu¡ý

º®¤¼¤ÆÎä¤ä¤¹¤À¤±¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËìÔÂô¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê❤¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¢ö

ËõÃã¥¢¥¤¥¹¤Ç¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­


ËõÃã¥¢¥¤¥¹¤Çºî¤ë ´ÊÃ± ¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­

by ¥¯¥Ã¥¯¥Ê¥Ä»ù

ËõÃã¥¢¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¡¢Ä¶´ÊÃ±¤Ê¾Æ¤«¤Ê¤¤Ç»¸ü¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤Ç¤¹¡£

çõ¥à¡¼¥¹¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­


¥ª¡¼¥Ö¥óÉÔÍ×¤Ççõ¥à¡¼¥¹¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­

by ¤¿¤±Ì±¥­¥Ã¥Á¥ó

4ÁØ¤Ê¤Î¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤·¤«¤â¥ª¡¼¥Ö¥óÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡ª¿©¤Ù¤¿½Ö´Öçõ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹

¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥±¡¼¥­¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅßµÙ¤ß¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ÊTEXT¡§Æ»Àî²ÂÉÄ¡Ë