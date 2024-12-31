¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¡£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤âÌµÂÌ¤Ë½ª¤ï¤ë¢ª¡Ö¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¾Íµ¡¡ÊÌÁñ·úÀß¤Î¤¿¤á
¡¡Ç¯¾¦£³£³£³²¯±ß¤ò¸Ø¤ê¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤äÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥â¥È¤Î£×£é£Æ£é¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¿·³ã¸©¤Î¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¡Ö·î²¬²¹Àô¡×¤ËÊÌÁñ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤òÅêÆþ¤·¡¢²¹Àô¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤ÎÃÇÇ°¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¿·³ã¸©¤Ë¤¢¤ë·î²¬²¹Àô¤Î¹âµéÎ¹´Û¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¤Æ¡¢Î¹´Û¤ÎÇã¼ý¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£·ë¶É¡¢¸ò¾Ä¤ÏÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤â·î²¬²¹Àô¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¤¤¤¤²¹ÀôÃÏ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÌÁñ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í»ñ»º£³£°£°²¯±ß¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢·î²¬²¹Àô¤Î¸»Àô¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¹çÄ¹¤ä´´Éô¤Ë¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¼«Ê¬¤Î»ñ¶â¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Ç¡¢·î²¬²¹ÀôÁ´ÂÎ¤Î½¸µÒ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ç²¹Àô¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÂå¤ÇÇüÂç¤Ê»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¡£À¾Â¼»á¤ÏÆÍÇË¸ý¤òµá¤á¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤òÄ´¤Ù¤¿¡£¤¹¤ë¤È²¹ÀôË¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ê¡¢¡Öº£¤¢¤ë¸»Àô¤«¤é£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¾å¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¤é²¹Àô¤ò·¡¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï·¡ºï¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¡¢£¶£°£°ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Î²ñ¼Ò¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤é£¹£°¡ó¤È½Ð¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡££±²¯£³£°£°£°Ëü¤«¤±¤Æ²¹Àô¤ò·¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿²¹Àô¤¬Ìý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤â¤È¤â¤È·î²¬²¹Àô¤ÏÂçÀµ»þÂå¤ËÀÐÌý¤òºÎ·¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¶öÁ³²¹Àô¤¬½Ð¤¿¡£·ë¶É»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Ìý¤ò½üµî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç£±²¯±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀÐÌý½èÍý¥×¥é¥ó¥È¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÆÜºÃ¤·¤¿¡×¤ÈÊÌÁñ·úÀß·×²è¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡££±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀ¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡¡ÊÌÁñ·úÀßÈñ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê³Û¤Ï£±£³²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö¤ÎÍøÍÑ²ó¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤ÎÀ¾Â¼»á¤â¡Ö¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤ï¤ì¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Þ¤ÀÅÚÃÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¹Àô¤â¤Õ¤¿¤òÊÄ¤á¤¿¾õÂÖ¤À¤±¤É¡×¤È¸½ºß¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£