³ô¼çÃæ¿´¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¹¤¬¤ëÇ§¾Ú¡¡À¤³¦9Àé¼ÒÄ¶¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âµÞÂ®¤Ë
¡¡³ô¼çÃæ¿´¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¼«Á³´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹·ÐºÑ¤Ø¡½¡£¤³¤ó¤ÊÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤Ë¡ÖBCorp¡×¤È¤¤¤¦Ç§¾Ú¤òÍ¿¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç2006Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¬¤¿¤Á¡¢¼èÆÀ´ë¶È¤ÏÀ¤³¦¤Ç9Àé¼Ò¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BCorp¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAND1¡×¤ÎÀßÎ©¼Ô¤é¤¬¡¢Æ±¼ÒÇäµÑ»þ¤Ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤äÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÁÂÖ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤â¤Î¡£¡ÖB¡×¤Ï¡ÖBenefit¡¡for¡¡all¡×¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¿³ºº¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö´ë¶ÈÅý¼£¡×¤ä¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¡×¡Ö´Ä¶¡×¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¿¶Ñ¤Ç200¤Ë¤âµÚ¤ÖÀßÌä¤Ç°ìÄê¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼êÂ³¤´°Î»¤Þ¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦104¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï16Ç¯¤Ë3¼Ò¤¬Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¿¤ÓÇº¤ó¤À¤¬¡¢22Ç¯¤´¤í¤«¤éµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢24Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Ë49¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£