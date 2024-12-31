Ãæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤Î¹ñÆâ¸þ¤±ÌÈÀÇÈÎÇä¡¢¡ÖÂ¨»þ¼õ¤±¼è¤ê¡×30²¯¸µÄ¶
21Æü¡¢³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ëÆü·î¹¾ìÌÈÀÇÅ¹¤Ç²½¾ÑÉÊ¤òÁª¤Ö¸ÜµÒ¡£¡Ê³¤¸ý¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/³ÔÄø¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤Î³¤¸ýÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÀÇ´Ø¤¬º£Ç¯°·¤Ã¤¿¡ÖÂ¨¹ØÂ¨Äó¡Ê¥ê¥¹¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾ÝÌÈÀÇÉÊ¤ò¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÊý¼°¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¹ñÆâÎ¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤ÎÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Áí³Û¤Ï30²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤Ë¤è¤ëÌÈÀÇÉÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ï±ä¤Ù150Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
21Æü¡¢³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ëÆü·î¹¾ìÌÈÀÇÅ¹¤Ç²½¾ÑÉÊ¤ò»î¤¹¸ÜµÒ¡£¡Ê³¤¸ý¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/³ÔÄø¡Ë
21Æü¡¢³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ëÆü·î¹¾ìÌÈÀÇÅ¹¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¸ÜµÒ¡£¡Ê³¤¸ý¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/³ÔÄø¡Ë
21Æü¡¢³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ëÆü·î¹¾ìÌÈÀÇÅ¹¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸´ï¤ò»î¤¹¸ÜµÒ¡£¡Ê³¤¸ý¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/³ÔÄø¡Ë
21Æü¡¢³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Ë¤¢¤ëÆü·î¹¾ìÌÈÀÇÅ¹¤ÇÏÓ»þ·×¤òÁª¤Ö¸ÜµÒ¡£¡Ê³¤¸ý¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/³ÔÄø¡Ë