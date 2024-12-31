Ãæ¹ñ¤È¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤ÎFTA¡¢1·î1ÆüÈ¯¸ú¤Ø
2018Ç¯8·î30Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö½é¤Î³¤¾å²£ÃÇ¶¶¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥â¥ë¥Ç¥£¥ÖÍ§¹¥Âç¶¶¡£¡Ê2019Ç¯8·î31Æü»£±Æ¡¢¥Þ¥×¥È¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ÅÎºÍÎÉ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï30Æü¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤È¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡Ë¤¬2025Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯¸ú¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¦Ì³Éô¤Î²¦Ê¸Þ¹¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Ö¤ó¤È¤¦¡ËÉôÄ¹¤È¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Î¥µ¥¤¡¼¥É·ÐºÑ³«È¯¡¦ËÇ°×Áê¤¬Æ±Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FTA¤ÎÈ¯¸ú¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥Çõ¤äÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¢²È¶ñ¡¢ÇÀ»ºÊª¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¿å»ºÊª¤ÎÂçÈ¾¤â´ØÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡FTA¤ÏÎ¾¹ñ´Ö¤ÎËÇ°×¡¦Åê»ñ¤Î¼«Í³²½¡¦±ß³ê²½¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤ËÀ©ÅÙÅªÊÝ¾Ú¤òÍ¿¤¨¡¢2¹ñ´Ö·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤òÂç¤¤¯Â¥¿Ê¤¹¤ë¡£