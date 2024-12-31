¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£¶£³¡ó°Â¤Î£³£³£µ£±¡¥£·£¶¤Ç¼è°ú½ªÎ» Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£¶£³¡ó°Â¤Î£³£³£µ£±¡¥£·£¶¤Ç¼è°ú½ªÎ» 2024Ç¯12·î31Æü 16»þ15Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£¶£³¡ó°Â¤Î£³£³£µ£±¡¥£·£¶¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£·£°£°¥É¥ëÄ¶²¼Íî¡¡¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡¦¥é¥êー¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¸åÂà¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶· £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¹£¶¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü