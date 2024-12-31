·ò¹¯¤äÄ¹¼÷¤ò´ê¤¤¡¡Ç¯±Û¤·¤½¤ÐÇã¤¤µá¤á¹ÔÎó¤Ë¡Ä¡¡Ï·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ç2000¿©Äó¶¡
¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤Î¤¤ç¤¦¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ë¤Ï±ïµ¯Êª¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÇã¤¤µá¤á¤ëµÒ¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅ¹°÷¡Ë¡Ö¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖºÙ¤¯Ä¹¤¤¡×¤³¤È¤«¤é·ò¹¯¤äÄ¹¼÷¤Ê¤É¤Î±ïµ¯¤òÃ´¤®¡¢¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤Ë¿©¤Ù¤ë½¬¤ï¤·¤Î¤¢¤ëÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡£
»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°2»þ¤«¤é¤½¤Ð¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤è¤½2000¿©¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤½¤Ð¤òÇã¤¤µá¤á¤ëµÒ¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê µÒ¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦²ÈÂ²¤È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£