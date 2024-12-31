´óÉí¤ò¤·¤Æ¤âÊÖÎéÉÊ¤¬Íè¤Ê¤¤¡ÄÇ¯Ëö¤Î"¶î¤±¹þ¤ß"¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê3¤Ä¤Î¼ºÇÔ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ú2024ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¢£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¸í²ò¤ä´ª°ã¤¤
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤Ï¡¢¼Â¼ÁÉéÃ´2000±ß¤Ç¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾»º¡¦ÆÃ»ºÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ª¥È¥¯¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¿Í¤¬¤¤Á¤ó¤È¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¡ÖÇ¼ÀÇ¡×¤È¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö´óÉí¡×¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤Ø¡Ö´óÉí¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÌ¾»º¡¦ÆÃ»ºÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢´óÉíÀè¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬´óÉí¤ò¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´óÉí¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¼«¼£ÂÎ¡ÊÊÖÎéÉÊ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÌ³¤Æ»ÌæÊÌ»Ô¡Ö¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯»º¥Û¥¿¥Æ³Ãì¡ØÂç¶Ì¥µ¥¤¥º¡Ù1kg¡×¡Ê1Ëü4000±ß´óÉí¡Ë
¡¦Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°20¸Ä¡×¡Ê1Ëü±ß´óÉí¡Ë
¡¦º´²ì¸©¾åÊöÄ®¡Ö¤µ¤¬¤ß¤Î¤ê¿·ÊÆ20kg¡×¡Ê1Ëü±ß´óÉí¡Ë
¢£Ç¼ÀÇ³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï²¸·Ã¤¬¾¯¤Ê¤¤
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´óÉí¤ò¤·¤¿Ê¬¡¢ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡Ê¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö2000±ß¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´óÉí³Û¤«¤é2000±ß¤À¤±¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³ÛÊ¬¡¢ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð5Ëü±ß´óÉí¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÇ¶â¤¬4Ëü8000±ß°Â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥¿¥À¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÁÆ¬¤Î¡Ö¼Â¼ÁÉéÃ´2000±ß¤Ç¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥¼¥í¡Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â°Â¤¯¤Ê¤ëÀÇ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥¼¥í¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î²¸·Ã¤Ï¤µ¤Û¤É¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¡ÊÀÇ¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÆÀ¤¹¤ë´óÉí³Û¤Î¾å¸Â¤òÃÎ¤ëÊýË¡
¤¿¤À¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢°Â¤¯¤Ê¤ëÀÇ³Û¤Ë¤Ï¡Ö¾å¸Â¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É¬¤º¤·¤â¡¢´óÉí³Û¤«¤é2000±ß¤À¤±¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³ÛÊ¬¡¢ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´óÉí³Û¤«¤é2000±ß¤À¤±¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³ÛÊ¬¤À¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡Ê¡á¼Â¼ÁÉéÃ´2000±ß¤È¤Ê¤ë¡Ë´óÉí³Û¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼ýÆþ¤ä²ÈÂ²¹½À®Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¸Â¤È¤Ê¤ë´óÉí³Û¤Î°ìÎã¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯¼ý300Ëü±ß¡ÊÆÈ¿È¡Ë¡§2Ëü8000±ß
¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ß¡ÎÉ×ÉØ¡Ü»Ò¶¡1¿Í¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡Ï¡§4Ëü±ß
¡¦Ç¯¼ý700Ëü±ß¡Î¶¦Æ¯¤É×ÉØ¡Ü»Ò¶¡1¿Í¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¡Ï¡§8Ëü3000±ß
¤Ê¤ª¡¢ÀÇ¶â¹µ½ü¤Î¤·¤¯¤ß¤ä¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾å¸Â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤·¤¯¤ß¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¯¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÇ¶â¹µ½ü¤ËÍí¤ó¤À¼ºÇÔ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÀÇ¶âÍí¤ß¤Î¼ºÇÔ¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë´óÉí¡×¤Ë¤Ê¤ë
Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊÖÎéÉÊÌÜÅö¤Æ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥¢¥ì¥³¥ì´óÉí¤ò¤·¤Æ¡¢¾å¸Â¤È¤Ê¤ë´óÉí³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Ï°Â¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¾å¸Â´óÉí³Û3Ëü±ß¤Î¿Í¤¬¡¢5Ëü±ß¤Î´óÉí¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿2Ëü±ß¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ë´óÉí¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´2000±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢2Ëü±ß¤â»ý¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÄË¤¤¼ºÇÔ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Â¼ÁÉéÃ´2000±ß¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤Ë¤ÏÍî¤È¤··ê¤â
¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Ï¡Ö»ý¤Á½Ð¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢´óÉí³Û¤¬¾å¸Â¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¾å¸Â´óÉí³Û3Ëü±ß¤Î¿Í¤¬¡¢2Ëü±ß¤·¤«´óÉí¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢1Ëü±ßÊ¬¤ÎÏÈ¤¬Í¾¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î1Ëü±ß¤ò´óÉí¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¼Â¼Á¥¿¥À¡Ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1Ëü±ß¤Î´óÉí¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤ò¥¿¥À¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Â»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
´óÉí¤ò¤·¤¿¸å¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¡Ê¡ö¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÀÇ¶â¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢´óÉí³Û¤¬¾å¸Â¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡Ê²¼²ó¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤Ç¡¢ºÇ¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´óÉí¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬5¥«½ê¤Þ¤Ç¤Î¾ì¹ç¡£6¥«½ê°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤Î¿½ÀÁ¸å¤Ë°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¸ºÀÇ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ö°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤¬»È¤¨¤ë´Ê°×¤Ê¼êÂ³¤¤Î¤³¤È¡Ê³ÎÄê¿½¹ðÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¡Ë
¢£º£¤Ç¤â¥â¥ä¥â¥ä¤¬Â³¤¯ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤Ï
¹¬¤¤¡¢FP¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀÇÌ³ÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÀÇ¶â¹µ½ü¤ËÍí¤ó¤À¼ºÇÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ËÍí¤ó¤À¼ºÇÔ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¡Ê¡©¡Ë¡¢»ä¤Î¼ºÇÔÃÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æù¤äµû²ðÎà¡¢ÊÆ¤äÌîºÚ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÜ»º¡¦ÇÀºîÊª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ»ä¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·¡½ÐÊª¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¡ÊFP¤È¤·¤Æ¤Î¡Ë»ÈÌ¿´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³§¤È°ì½ï¤À¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å·¼Ùµ´(¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯)¤ÊÀ³Ê¤«¤é¡¢¤½¤ì¤é°Ê³°¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤ê¼ï¡×ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Î¡Ö»³Éú½¤¹Ô1ÆüÂÎ¸³¡×¡Ê´óÉí³Û5000±ß¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¡¢¿¼¤¯Ä´¤Ù¤º¤Ë¡¢Â¨¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸åÆüÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼ÂÁ©½¤¹Ô¤æ¤¨¡¢»²²Ã¤Ë¤Ï½Å¡¹¤¿¤ëÃí°Õ¡¦¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¡×¡ÖÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ½ñ¤¤¬¡Ä¡Ä¡£Àª¤¤¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤À¤À¤±¤Î»ä¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î³Ð¸ç¤Ê¤É¤¢¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´óÉí³Û2000±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¾´ý¶ð¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×
Â¾¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©½§ËÜ»Ô¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¡Ê´óÉí³Û1Ëü±ß¡Ë¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¸ÂÄê¤ÎÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¡¢±¿¤è¤¯¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçºåÉÜÅçËÜÄ®¤Î¡Ö¾´ý¶ð¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡Ê´óÉí³Û2000±ß¡Ë¤â¡¢´óÉí³Û¤¬¾¯³Û¤æ¤¨¡¢»×¤ï¤º¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¸å¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¼«Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡öÊÖÎéÉÊ¡¦´óÉí³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â´óÉíÅö»þ¡Ê¿ôÇ¯Á°¡Ë¤Î¤â¤Î
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼Â¼Á¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áª¤ÓÊý¤¬»¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Â»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤éÊÖÎéÉÊ¤Ïº£¤â¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤â¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¿¾Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ¤Ê»ÈÌ¿´¶Åù¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢½ã¿è¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÊÖÎéÉÊ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¡Ê¼ê¸µ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡ËÆù¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¡Ö¿©¤ÙÊª¡×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÖÎéÉÊ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡Ê¤¤¤Ä¤â¤ÎÅê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡Ë¤«¤Ê¤ê¥½¥Õ¥È¤Ê¼ºÇÔ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¼ºÇÔ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÊÖÎéÉÊÍí¤ß¤Î¼ºÇÔ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¼ºÇÔ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë´óÉí¤ò¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¤·¤âÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÊÖÎéÉÊ¤Ê¤·¡ÊÉÔÍ×¡Ë¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î´óÉí
ºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¡ÖÊÖÎéÉÊ¤Ê¤·¡ÊÉÔÍ×¡Ë¡×¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î´óÉí¤Ï¡¢ÅöÁ³ÊÖÎéÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Æ±¤¸¼«¼£ÂÎ¤ËÇ¯2²ó°Ê¾å´óÉí¤ò¤·¤¿¾ì¹ç
2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î´óÉí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉí
¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢µï½»¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉí¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢È¯Á÷»þ´ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Á¥´¤Ï1·î¡Á3·îº¢¡¢¥â¥â¤Ï8·î¡Á9·îº¢¡¢¥ê¥ó¥´¤ä¥ß¥«¥ó¤Ê¤é12·î°Ê¹ß¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢½Ü¤ÎÈþÌ£¤·¤¤»þ´ü¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ê¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ë¡¢Ìå¡¹¤È¿ô½µ´Ö¡¢¿ô¥«·î¡¢¿½¤·¹þ¤ß»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1Ç¯¶á¤¯¤âÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³Ú¤·¤µ¤âÈ¾¸º¤Ç¤¹¡£º£Æü¿½¤·¹þ¤ó¤ÇÌÀÆüÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯Ëö¤ËÏÈ¤¬Í¾¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊÖÎéÉÊ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Ç¯´Ö¤Î´óÉí³Û¤ò¡¢¼«¿È¤Î¾å¸Â´óÉí³Û¡Ê¼Â¼ÁÉéÃ´2000±ß¤È¤Ê¤ë´óÉí³Û¡Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡Ö¼Â¼ÁÉéÃ´2000±ß¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¤·¡¢¾å¸Â¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹µ½üÏÈ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¾å¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾å¸Â³Û¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀÇ¶â¤¬³ÎÄê¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´óÉíÀè¤äÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤Ó»Ï¤á¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¹²¤Æ¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤¤¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤ÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¼ÂºÝ¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ëÊÖÎéÉÊ¤ÎÈ¯Á÷»þ´ü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ê¾å¸Â³Û¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ü¥Á¥Ü¥ÁÊÖÎéÉÊ¤ò¿½¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¾å¸ÂÏÈ¤¬ÁêÅöÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸å¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÖÎéÉÊ¡×¤â¸¡Æ¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤âÇ¯Ëö¤¬Ç÷¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤¬¾¯¤·¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
Æ£¸¶ µ×ÉÒ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤Ò¤µ¤È¤·¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1977Ç¯ÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤ËÆ£¸¶¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼»öÌ³½ê³«Àß¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¦¼¹É®Åù¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå·ÐºÑË¡²ÊÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢FX¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ä¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬20Ç¯Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ Æ£¸¶ µ×ÉÒ¡Ë