¡Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô232Ëü¿Í¡Ó¥Ô¥¢¥ÎYouTuber¡¦¤è¤ß¤¤¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÇ´é¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±Â³¤±¤ëÍýÍ³¡×¡Ö²»³Ú¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¸·¤·¤µ¤«¤éÆ¨¤²¤¿²áµî¡×
¡¡12·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¡ØÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡ÙÇ¯´ÖºÇ¶¯²¦¼Ô·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÇYouTuber¤Î¤è¤ß¤£¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô232Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTuber¤À¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¤Û¤«¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡¦ÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤ß¤£¤¬º£²ó¡¢ÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Íµ¤YouTuber¡¦¤è¤ß¤£¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹±Û¤·¤Ç¤â¾Ð´é¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤è¤ß¤£¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö6ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼¤Þ¤Ç¤Ï±ó¤¯¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Æ1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅö»þ¤Ï¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾Þ¤ò³Í¤ë¡¢ÍÌ¾¤ÊÀèÀ¸¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥Ô¥¢¥Î°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤¤¿¤¤²»³Ú¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ØÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ÙÆ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢2011Ç¯¡¢¼«Ê¬¤¬13ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ÈYouTube¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤è¤ß¤£¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Åö»þ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ô¥¢¥ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¡ÈÆ¨¤²¤³¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê²¶¤Î½ý¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¤Ï¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ê¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤È¶¯¼å¤ò¤Ä¤±¤í¡£²»¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢Æ°²è¤ËÂÐ¤·¤ÆÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µÕ¤Ë½ý¸ý¤Ë±ö¤ò¤Ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò´èÄ¥¤ëÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ô¥¢¥Î¤òÃµ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢¤è¤ß¤£Æ°²èÇÛ¿®¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËYouTuber¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö13ºÐ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆÀ¸¿ô¤¬¼è¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¡ØÄó·È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¼ý±×²½¤Î¤¿¤á¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ô¥¢¥ÎYouTube¤Ë¤·¤Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¢¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ÎYouTube¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢Æ°²è¤ÎËèÆüÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢´ØÀ¾¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¤¸¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤ÎÆ°²è¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á´ë²è¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë²è¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æ°²è¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¶Ê¤òÃÆ¤¯´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¹¥É¾¤Ç¡£¼Â¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤Ï19ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¼ñÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤·¤¿¡£Æ°²è¤Î¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤Ç1¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÃº¼£Ïº¤È¤«É¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½÷Áõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¹¥¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò¤»¤¬¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ß¤£¡£¿Íµ¤YouTuber¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢´é½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Î¡Ø¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ÙÆ°²è¤Ç¤Ï¼ê¸µ¤·¤«¼Ì¤µ¤Ê¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë´é½Ð¤·¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤â¤³¤ì¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¡Öºî¶È»þ´Ö¡×¤ÎÂ¿¤µ
¡¡¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿»þ¡¢¥ò¥¿Æ±»Î½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥ª¥Õ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Êý¤È¤Ï¤Þ¤ÀÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¡Øº£¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤â¡¢ËÍ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆLINE¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹±Û¤·¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Û¤ÉÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤ß¤£¡£¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿Íµ¤YouTuber¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¿É¤¤¤³¤È¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºî¶È»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¢»£±Æ¡¢Ï¿²»¡¢ÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢ºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÅÔÅÙ³°Ãí¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7¡Á8³ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¡Ö¤â¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡µÙ¤ß¤Ê¤¯YouTube¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ß¤£¤µ¤ó¡£µÙÆü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤ÊËÜ¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤µù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Ç15ºý¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Ã¥Á¤ÊËÜ¤È¤«¤Ï¼Â²È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿Æ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤è¤ß¤£¤µ¤ó¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤ÎÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Öº£¡¢¼«ºî¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤ËÂß¤·½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á·Ï¤Îºî¶Ê¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ°²è¤ò¤µ¤é¤ËÍÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â1ºÆÀ¸¡¢1ÉÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë