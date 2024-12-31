ÅìÊ¡²¬¤¬4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÉ£ÅÄ´´ÃË¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡¡¼éÈ÷¿Ø¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÎíÉõ¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦2²óÀï¡¡ÅìÊ¡²¬2¡½0ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Ê31Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡²áµî3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÅìÊ¡²¬¤¬ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë¤òÇË¤ê¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò0¡½0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÉ£ÅÄ´´ÃË¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¸åÈ¾15Ê¬²á¤®¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤â¿·³ñ¥Âç¡ÊÆ±¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¼éÈ÷¿Ø¤â°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢PKÀï¤òÀ©¤·¤¿¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÎíÉõ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê23ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£ÍèÇ¯1·î2Æü¤Î3²óÀï¤ÏºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£